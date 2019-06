Otpada vam kosa? Evo pravog podmuklog uzročnika i kako ga izbjeći

Autor: Dnevno

Svi smo u nekom periodu života izloženi stresu. Profesionalne i osobne obaveze, bolest i traume mogu naštetiti mentalnom zdravlju. Ponekad stres može dovesti do tjelesne reakcije zbog koje se osjećate frustrirano – pucaju vam nokti, pojavljuju se prištevi ili vam opada kosa.

Opadanje kose koje se javlja zbog fizičkog ili emocionalnog stresa događa se kada folikule zbog stresa uđu u period odmora. Kao rezultat toga, dlake počinju opadati i kosa izgleda tanje, što može biti izraženije na nekim dijelovima glave. Folikule dlake imaju svoj životni ciklus – rast, tranzicija, odmor i opadanje su faze koje se smjenjuju. Stres utječe na fazu rasta i prebacuje kosu iz faze rasta u fazu odmora.

Nitko ne razumije koliko je kompleksna biologija koja određuje rad biološkog sata koji utječe na ciklus kose. Stres utječe na taj sat i da smjenjuje fazu rasta prelazeći u telogenu, tj. fazu odmora, piše Avaz.ba.

Ali, to ne vodi nužno do dugotrajne štete. Potpuna ćelavost se ne javlja osim ukoliko ne postoji neki upalni proces, poput alopecije areate, autoimune bolesti zbog kojeg se javlja gubitak kose u tragovima, a tome uzrok može biti stres. Nećete primijetiti opadanje kose odmah nakon stresne situacije. To se može javiti u prva tri mjeseca nakon stresnog događaja. Obično je opadanje kose znak da nova raste na mjestu opalih dlaka pa će ona biti vidljiva za tri do šest mjeseci.

U prosjeku izgubimo između 50 i 100 dlaka dnevno. To je sasvim normalno i, u usporedbi s ukupnim brojem dlaka na glavi (kojih je skoro 150.000), opadanje tih stotinjak dlaka nije ni primjetno. Ali, opadanje se smatra problemom kada postane prekomjerno, primjetno i neophodno je konsultirati se sa stručnjakom.

Ako primijetite na češlju ili četki kojim se češljate da vam opada više kose nego inače ili da kosa postaje tanja na nekim dijelovima, obratite se za pomoć dermatologu. Ali, kada je riječ o opadanju kose zbog stresa, to vas ne bi trebalo brinuti. Kada je tijelo pod stresom, ono se trudi preživljavati tako što smanjuje energiju koju troši na funkcije koje nisu presudne za život, poput rasta noktiju ili rasta kose.

Imajte na umu da sprječavanje opadanja kose nije toliko važno, koliko je važno pronaći način da se nosite sa stresom. Redovno vježbanje, dovoljno sna i zdrava prehrana u tome vam mogu pomoći. I nekoliko kockica čokolade povremeno, druženje s prijateljima i slušanje glazbe mogu popraviti raspoloženje.

Ako vam kosa opada i to vas zabrinjava, dobro bi bilo da odete liječniku. Čak i ako je riječ samo o opadanju kose zbog stresa, koje će se samo od sebe riješiti, treba naći pravu dijagnozu.

Može vam pomoći uvođenje životnih promjena. Pored toga što je važno da dovoljno spavate, te da se posvetite hobijima koji će umanjiti stres, vrlo je bitno i da unosite adekvatne nutrijente. Održavajte balans u prehrani i unosite vitamine i minerale.