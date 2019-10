OPASNOST VREBA: Djevojka (19) umrla zbog stvari koju koriste mnoge žene: ‘Mislili smo da je viroza, ali mojoj kćeri su otkazivali organi’

Autor: Dnevno

Shrvana majka kojoj je vlastita kći umrla na rukama, želi podići svijest o sindromu toksičnoga šoka, stanju zbog kojega je izgubila svoju Maddy samo tri dana nakon njezina 19. rođendana.

Istraga njezine smrti pokazala je da je Maddy tada nosila tampon, zbog kojega je pala u toksični šok.

Dawn Massabni (56) iz New Jerseyja u SAD-u ispričala je kako je za smrt njezine kćeri kriv tampon, koji je uzrokovao kobni toksični šok. “Mijenjala je tampone redovito, znam da je imala menstruaciju, ali sve je radila kako treba”, rekla je Massabni za The Sun.

Započelo je proljevom, povraćanjem i vrućicom





Ispričala je kako se njezina kći, koja je bila izvrsna studentica modnoga dizajna, vratila kući na proljetne praznike. “Posjetile smo njezina brata Georgieja, a na njezin rođendan, 27. ožujka, izašli smo na ručak kao svake godine. Maddy se osjećala dobro vani, a onda joj je pri povratku kući pozlilo”, kazala je neutješna majka.

“Kod kuće je Maddie dobila proljev, vrućicu i počela je povraćati. Obje smo vjerovale da je u pitanju viroza, ništa drugačija od one koju svi pokupimo”, dodala je Dawn, koja je svoju kćer njegovala tijekom noći, ali se njezino stanje samo pogoršavalo.

“Čak se ni tada nisam previše zabrinjavala jer je Maddy bila zdrava djevojka, koja je redovito vježbala i dobro jela. Nije bilo razloga za tešku bolest”, izjavila je majka. Djevojci je bilo sve lošije, a 29. ožujka majka ju je zatekla u kritičnom stanju.

“Jedva se pomicala. Podigla sam je iz kreveta, ali mogla je načiniti tek nekoliko koraka. Kretala se kao robot i teško je funkcionirala. Nekoliko minuta poslije, moja se kći onesvijestila. Umirala je. Sindrom toksičnoga šoka razara tijelo za samo nekoliko dana i to se dogodilo Maddy”, ispričala je Massabni.

Odmah je pozvala hitnu pomoć i djevojka je bez svijesti prebačena u bolnicu. “Držala sam je u rukama i preklinjala je da me ne ostavlja i da je volim. Umrla je ondje, na mojim rukama. Bilo je užasno”, prisjetila se majka najgoreg događaja u svom životu.

Maddy je odmah smještena na intenzivnu njegu, gdje je otkriveno da su joj svi organi otkazali. “Odlučila sam da je isključe s aparata 30. ožujka. To je bilo jedino što ju je održavalo na životu. Liječnici su se borili da je spase, ali njezino se stanje nije popravljalo. To nije bilo fer. Bila je to moja najteža odluka u životu”, rekla je Dawn.

Istraga djevojčine smrti pokazala je da je Maddy tada nosila tampon, zbog kojega je pala u toksični šok. Ovaj sindrom obično nastaje nakon infekcije stafilokokom ili streptokokom. Ove bakterije inače žive normalno na ljudskoj koži, nosu i ustima, ali ako prodru dublje u tijelo, mogu ispustiti toksine koji oštećuju tkivo i uzrokuju zatajenje organa.

Nošenje tampona dulje od preporučenog povećava rizik od toksičnoga šoka. Dawn i Georgie pokrenuli su kampanju kojom podižu svijest o opasnostima korištenja tampona za vrijeme mjesečnice.