NJENO IME ĆE UĆI U POVIJEST: Mlada Dubrovkinja spasila više od tri tisuće žena i djece iz Ukrajine

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Dubrovkinja Martina Kojić Reiter zainteresirala je i BBC i CNN nakon što se proučilo da je dosad spasila, kako tvrdi, više od 3 tisuće majki i djece iz Ukrajine. Za IN Magazin progovorila je o svom angažmanu te kroz suze opisala strahote kroz koje prolaze ljudi u ratom pogođenom području.

Ova mlada žena i majka, uložila je novac koji je čuvala za svoju kompaniju u spašavanje ljudskih života. O tom pothvatu nije dvojila ni sekunde.

”Uzela sam novce iz kompanije koje sam planirala za kompaniju sljedećih pet godina i investirala u to da organiziram prijevoz za žene s granica. Počelo je instinktivno, napisala sam na Instagramu story da šaljem autobuse, prevela to na ukrajinski i ruski da mi se žene jave gdje su, na kojoj su granici i kad sam dobila nekih petnaest odgovora sam kontaktirala bus kompaniju i tako je krenulo”, pojasnila je Martina čiji je suprug jedan od osnivača najveće internetske platforme za iznajmljivanje stanova zbog čega su već uspjeli zbrinuti na desetke Ukrajinki i njihove djece, koja već kreću u vrtiće i škole.

“Istraumatizirana djeca se skrivaju, od podruma sa zidovima punim gljivica su oboljeli”

Martina je u intervjuu zaplakala opisujući potresne priče s kojima se susrela, a ispričala je kako ju je na ovaj veliki pothvat potaknuo ”pakao rata u Dubrovniku”.

”To što smo prošli pakao rata u Dubrovniku i to što kao majka ne mogu zamisliti da je vrijednost moga djeteta veća od vrijednosti drugog djeteta koje je rođeno u drugoj državi koja sada vodi rat motiviralo me da radim ovo što radim. Svi smo isti, pod istim smo nebom, i toliko je male djece koja dođu istraumatizirana, skrivaju se ispod stolova, u ormare, ispod kreveta, puno dječice s pneumonijom, s različitim bolestima koje se nakupe od toga što su u podrumima sa zidovima punim gljivica. Jako se boje aviona, zvukova otvaranja prozora, škripanja vrata, kada vide da se skuplja smeće s ulice. Sve aktivnosti sponzoriramo ja i suprug, nadamo se, to jest, apeliramo na sve one koji mogu pomoći da nam doniraju onoliko koliko mogu”, poziva Martina.

U trenutku snimanja intervjua Martina je otkrila kako je u njenoj organizaciji 52 autobus bio u tijeku spašavanja izbjeglica te je navela da su na taj način spašene 3 724 osobe.

Emotivan intervju pogledajte OVDJE.