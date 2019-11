NI SLUČAJNO OVO NE POKUŠAVAJTE! Zmijska dijeta najnoviji je hit: Stručnjaci zgroženi

Autor: dnevno.hr

Zmijska dijeta sve je popularnija, osobito u Americi gdje je i osmišljena od strane Cola Robinsona, riječ je o metodi koja omogućava gubitak od 0,9 kg dnevno, a koja ime duguje ponašanju zmija koje nakon što pojedu plijen danima funkcioniraju bez hrane. Robinson smatra kako je moguće da i ljudi na taj način funkcioniraju, no njegove tvrdnje zgrozile su kako liječnike, tako i nutricioniste koji su prilično burno reagirali. Ipak, njihova upozorenja ne urađaju plodom jer dijeta obećava nevjerojatno brze rezultate premda uključuje period gladovanja, atipično ime nije jedina odlika ove dijete, ona se od strane izumitelja promovira i kao stil života, premda Robinson nema nikakvih profesionalnih znanja o prehrani većč svoju teoriju bazira na vjerovanju kako su ljudi tijekom povijesti sasvim normalno trpili gladovanje i na taj način opstajali. Prvi ciklus dijete zahtjeva 48-satni post, moguće je postiti i više, sve ovisi o vašoj izdržljovsti. Potom je potrebno jesti jedan, do dva sata, a zatim se apstinencija od hrane produljuje na 72 sata. Za to vrijeme moguće je piti samo napitak s elektrolitima koji se prodaje na Amazonu za oko 40 dolara. se o spoju vode, himalajske soli, kalijeva klorida i gorske soli. Druga faza podrazumjeva gladovanje od 96 sati, a zatim jedan obrok i u toj fazi se ostaje do postizanja željene kilaže. Treća su faza peridoi do 48 sati bez hrane isprekidani jednim obrokom.