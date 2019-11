NEVJEROJATNE SPOZNAJE: S kojom bakom smo najviše povezani i čije gene posebno prisvajamo?

Bake i djedovi prosječno dijele 25 posto DNK sa svojim unicima, ali gene nasljeđujemo od muških i ženskih roditelja s obje strane, no stručnjaci tvrde da bake po majci imaju veći utjecaj na potomstvo, točnije, da postoje osjetne razlike. Jedna od teorija jest ta da se razlike u načinu na koji su bake po majci povezane s unucima mogu objasniti vezom X-kromosoma. Naime, bake po majci prenosnici su jednoga od vlastitith X kromosoma na unučad, dok bake po ocu prenose jedan od X kromosoma samo na djevojčice, ali ne i na dječake. Stoga su bake po ocu x kromosomom 50 povezane s unukama, ali to nema veze s muškim potomstvom. Druga teorija upućuje na takozvanu očinsku neizvijesnost te navodi da ima dosta utjecaja na poticaj djedova i baka za brigu o unukama. Ta sintagma znači da muški članovi obitelji možda nisu uvijek sigurni da odgajaju svoju djecu, jer je ne rađaju sami, dugoročno gledano to može umanjiti angažman rodbine s očeve strane ukljujući i bake, u brižnom postupanju prema potomstvu. Istovremeno žena je sigurna da je rodila svoje dijete i to jača vezu s njezinom stranom koja se prenosi na druge generacije. Riječ je o teoriji koju je razvio čilenaski dramatičar Jodorovski, koji smatra da smo od svih baka i djedova, najpovezaniji baš s bakom po majci, a prema njemu, naši geni mogu prekočiti generaciju pa se prenose od bake i djeda na nas, što se može dokazati time da mnogi više nalikuju na baku i djeda, negoli na roditelje. On također smatra da majke osim biološkog materijala na djecu prenose osjećaje, osobito na kćeri koje to kasnije prenose na svoju djecu.