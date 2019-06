NEMA ŠANSE DA FULATE: Jednostavan trik koji morate pročitati prije kupnje lubenice

Autor: Dnevno

Dolazi ljeto, a s njime će supermarkete i tržnice preplaviti lubenica. Ona je poput dara. Nikada ne znate što ćete dobiti ispod zelene kore. Ipak, ako slijedite tri zgodna trika, uvijek ćete nabasati na onu pravu, zrelu i sočnu.

1. Prvo je lubenicu potrebno dobro pogledati jer veće posjekotine mogu zakačiti unutrašnjost. To nikako nije dobro, osobito u ljetnim danima. Zato posjekotine maksimalno izbjegavajte. Zrela lubenica treba biti tamnozelene boje.

2. Podignite lubenicu. Ako je zrela, trebala bi biti teška za svoju veličinu. Čak 92 posto lubenice čini voda. Nezrela lubenica lagana je za svoju veličinu jer nije pokupila dovoljno vode.

3. Razgledajte. Potražite stranu lubenice koja je ležala na zemlji. Svaka lubenica ima to mjesto i trebalo bi biti kremasto žute boje. Spoj je to boje banane i limuna, a ako je površina bijele ili svijetlo zelene boje, to znači da u ruci držite nezrelu lubenicu. A uz to, pokazatelj je da je lubenica prerano ubrana, odnosno da nije dovoljno dugo ostala na suncu.