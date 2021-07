NAPRAVITE SAMI SVOJ PARFEM: Nije nikakva znanstvena fantastika! Donosimo jednostavan i brz recept

Jeste li ikad razmišljali da sami napravite parfem u koji ćete staviti svoj osobni pečat?

E, pa to nije nemoguće! Pozitivna vijest je da vi sami kontrolirate koje sastojke želite staviti, što je odlično ako želite pravi izvorni prirodan miris.

Uostalom, nije lako pronaći miris koji vam odgovara u drogerijama, a ovo je fantastičan način da izbjegnete gužve, te se zabavite doma i istražujete kakvi mirisi vam najviše odgovaraju.

Ako dosad niste pravili kućni parfem, to neće predstavljati nikakav problem jer vam je potrebno samo malo mašte, dobre volje i spretnosti!

Za pravljenje dobrog kućnog parfema, potreban vam je samo dobar recept.

Donosimo recepet DIY parfema koji je vrlo jednostavan za početnike, a izgleda kao smjesa kreme kad poprimi svoju pravu formu, pa je riječ o čvrstom parfemu.

DIY domaći parfemski recept tako je jednostavan za napraviti, a lako ga možete prilagoditi.

Najbolji dio od svega?

Savršen je za darivanje. ili ako nemate ideja za poklon!

RECEPT ZA KUĆNI “DIY” PARFEM

-1 veći i 1 manji lonac

-1 žlica biljnog ulja poput jojobinog, bademovog ili od koštica grožđa

-2 žlica pčelinjeg voska

-1 drvena žlica ili štapić s kojim možete mješati

-1 kapsula E (možete dodati, ali ne morate. Ovo je važno ako želite da vam parfem traje duže od pola godine. Ako izbjegnete ovaj dodatak, parfem će trajati od 3 do 6 mjeseci)

-mješavina esencijalnih ulja po ukusu

-tegla u koju ćete uliti parfem

Priprema:

1.Najbolje je da sve sastojke pripremite prije same realizacije, uključujući i teglicu u kojoj ćete čuvati parfem. Organizacija je ključ pripreme, a sami proces kuhanja na vatri je jako kratak

2.Nakon toga ulijte u lonac vodu i čekajte zagrijavanje.

3.U trenutku kad voda prokuha, u nju stavite manji lonac u koji ćete uliti žlicu biljnog ulja. Trebate dodati samo pčelinji vosak i miješati drvenom žlicom dok se skroz ne otopi. Ni slučajno koristiti željeznu žlicu.

4.Zatim dodajte vitamin E.

5.U smjesu dodajte 15-17 kapi mješavine esencijalnih ulja i dobro promješajte

6.Ulijte smjesu u teglicu za parfem i pustite da se hladi na sobnoj temperaturi. Pričekajte barem 24 sata prije prve upotrebe.

SAVJETI ZA VEGANE

Jednostavno umjesto pčelinjeg voska koristite karnuba vosak ili kokosovo ulje koje je čvrsto na sobnoj temperaturi. Čekajte da se kokosovo ulje istopi na vatri, pa dodajte esencijalna ulja koja želite. Ako vam se ne sviđa tvrđa forma ovog parfema, možete u kokosovo ulje dodati maslinovo ili jojobino ulje u jednake količine.

