Nakon sipanja gorčine u Zagrebu, Hrga se javila s Lošinja: ‘Razliku čini čovjek’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Bivša novinarka Mirjana Hrga oglasila se s Malog Lošinja nakon putovanja koje je ostavilo nešto gorkog okusa. Naime, Hrga se u Zagrebu našla usred prometnog kolapsa pa je Zagrepčanima posvetila jedan status u kojem je poručila da iz njega pojedinci odu “odakle su došli”.

Nakon povratka kući, Hrga se javila s Malog Lošinja, točnije otočića Unije. Uz video dobro raspoloženog društva na lignjadi, zaneseno i emotivno, napisala je status o životu na malo otočiću i čovjeku.

Moze biti “milijun umjetnih inteligencija”, ali razliku cini – covjek. Umjetna inteligencija nema dusu.

Ne osjeca radost.

Ne moze biti blagoslovljena u motivu. To moze jedino covjek.

Motiviran. Otoci – jedan od najatraktivnijih dijelova Hrvatske, budimo iskreni – zimi su smrtno dosadni.





Da bi “doveo” zivot, mora postojati inicijativa.

Netko tko osjeca i voli zivot.

Netko tko se pristaje “dati”, “inkomodirati”.

Netko tko nije zadovoljan time da ljeti “napuni dzepove” i zimi spava. Otok Unije.

“Treci red od kopna”.

Mosta s kopnom nemaju.

Trajekt zavisi od vremena. Unatoc tome, dovoljan je samo jedan covjek da zeli.

Pritom – nije domorodac.

Samo je izabrao taj otok.

I to je bilo dovoljno.





Dovoljno, da se i sada u mrtvo doba u “trecem redu od kopna” okupi 150 ljudi.

Na lignjadi. Povod je najcesce nevazan.

Vazno je da postoji covjek koji ce otvorena srca docekati ljude. Osigurati domacinstvo.

Dalje – sve ide. Tako se trenira produzenje sezone… Bravo Unije.

Majusan – po kapacitetu ljudi – otocic.

S gomilom infrastrukturnih i zivotnih problema.

Ali ipak dokaz da kad imas zdravu inicijativu, sve je moguce. Korak po korak. Objavljuje Mirjana Hrga u Nedjelja, 10. prosinca 2023.

Podsjetimo, Hrga se nedavno s Osora uputila prema Bjelovaru, a onda i Zagrebu. U Zagrebu je ponovno osjetila frustraciju čekanja u koloni vozila o čemu je odlučila napisati status.

“Prije dvadesetak godina sam rekla i dalje mislim isto: za sve one koji Zagrebu ne donose ništa potrebno i korisno i za sve one koji nisu prisiljeni specifičnim životnim okolnostima pa svoju prosječnost mogu živjeti u bilo kojem drugom, za život humanijem mjestu, bilo bi dobro da se vrate odakle su došli. Učinit će uslugu i sebi i Gradu jer ovo postaje nefunkcionalno. Histerično”, poručila je Hrga.