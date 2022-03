NAKON 16 GODINA IŠČEKIVANJA: Poznati HTV-ov par dobio sina, a onda ih je pogodila teška obiteljska tragedija

Autor: Tea Šojat

Bivšu voditeljicu Melitu Hrengek, koja danas radi u Odnosima s javnošću HRT-a i njenog supruga Hrvoja Hrengeka upoznao je poznati voditelji Tomislav Jelinčić, pa se može reći da je on na neki način i zaslužan za čudo koje im se dogodilo nakon punih 16 godina iščekivanja – Melita je u 42. godini života rodila sina Petra.

O svojoj je borbi tek sad odlučila progovoriti javno u emotivnom intervjuu za Gloriju, upravo kako bi brojnim roditeljima koji prolaze težak put do roditeljstva dala primjer kako valja biti ustrajan. Ranije, kaže, za to nije imala snage jer joj se nedugo nakon najveće životne sreće, dogodila obiteljska tragedija.

Već su se bili pomirili da nikada neće imati djece. Melita se 2004. suočila s dijagnozom endometrioze koja može uzrokovati probleme sa začećem. Otišla je na operaciju koja je bila uspješna, no iako su oboje bili zdravi i genetski kompatibilni do trudnoće nije došlo punih 16 godina, sve do proljeća 2017. godine.

“Tu sam vijest doznala na poslu. Tresle su mi se ruke i noge, lupalo mi je srce. Izašla sam, sjela na klupicu i nazvala sam Hrvoja, koji je tada bio na putu i rekla mu da će postati tata. On je najprije zanijemio pa kroz suze rekao da nikad nije čuo ništa ljepše”, otkrila je Melita.

S jedne strane sreća, s druge strane tuga i bol

Nažalost, iako su bili neizmjerno sretni zbog prinove, Meliti se dogodila obiteljska tragedija. Ubrzo po rođenju sina, u svega dva mjeseca izgubila je majku Anku, a nedugo nakon nje, otišao je i otac.

“Moj otac Ilija koji je bio dvije godine stariji od majke, iako je bio lošijeg zdravlja preminuo je, vjerojatno od tuge, par mjeseci nakon mame. U kratkom periodu imala sam osjećaj da smo Hrvoje, Petar i ja ostali sami na svijetu. Zato su nam prvi mjeseci s Petrom bili još teži. Emocije su bile konfuzne, s jedne strane sreća zbog rođenja djeteta, a s druge velika tuga zbog gubitka roditelja s kojima sam bila jako povezana”, kazala je Melita koja se prisjetila s kakvom radošću su njeni roditelji čekali svog unučića.

“Mama je s Krka, gdje je živjela, došla u bolnicu čim sam rodila. Sjećam se, puhala je bura, bio je svako malo zatvoren krčki most no ona se uputila upoznati svog unuka. Nakon toga vidjela ga je još jedanput, na Badnjak 2017. Imali smo planove i dogovore no nažalost nisu se ostvarili. Tata ga je imao priliku vidjeti koji mjesec duže. Danas kad Petar nešto kaže ili izvede točno znam što bi na to rekao tata, a što mama. I često to izgovorim na glas. Pričam Petru o njima i on zna da ga baka i djed čuvaju negdje odozgo”, priča Melita.