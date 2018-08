NAJSEKSEPILNIJA hrvatska političarka SABINA GLASOVAC postiže vitku liniju OVIM sportom

Autor: Iva Hanzen

Sabina Glasovac kaže da obožava Nutellu, no to se na njoj nimalo ne vidi. Ima liniju na kojoj joj može pozavidjeti i sama Melanija Trump. No, ova je linija plod dugogodišnjeg ulaganja u sebe. Naime, oduvijek je bila sportski tip. Kao dijete trenirala je tenis, rukomet i taekwondo, a po prirodi kaže da je temperamentna i energična pa ne čudi da voli sport.

No, sport koji joj trenutačno osigurava savršenu liniju je boks. Ovaj joj je sport i ispušni ventil koji joj daje ne samo fizički već i mentalni balans, a nakon treninga izađe kao da ima krila. To će posvjedočiti svi oni koji se bave bilo kojim tipom tjelovježbe jer taj osjećaj nakon dobro odrađenog treninga teško je opisati. Tijekom treninga je možda teško, no onaj osjećaj nakon, ravan je savršenstvu.