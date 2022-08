MUŽ NOVINARKE IZBAČEN IZ KAFIĆA S BEBAMA BLIZANCIMA: O incidentu se oglasio konobar

Novinarka N1 televizije Tina Kosor je na svom Facebook profilu opisala nemili događaj iz Malinske, gdje je njen suprug htio popiti kavu. Umjesto kave, suprug je zajedno s bebama blizancima izbačen iz kafića. Njenu objavu vidio je i prozvani konobar koji joj je u komentarima uputio odgovor u kojemu je opisao svoju stranu priče. Ista nije dobro sjela novinarki koja mu je brzo odbrusila.

“RODITELJI S DJECOM NEPOŽELJNI!

Stvarno nisam vjerovala da se ovo može dogodit… Da te netko praktički istjera iz kafića samo zato što si došao s bebom, odnosno bebama… Naime, jučer moj muž htio sjesti na kavu u Malinskoj na terasu caffe bara Marin s našim blizancima. Konobar ga napao kad je pomaknuo stolicu na čije mjesto je htio staviti kolica. Na njegovo izričito pitanje što vam znaci takvo postupanje, zar djeca u kolicima nisu dobrodosla u kafic receno mu je da djeca nisu dobrodosla te da ne moze biti na terasi s kolicima. Napominjem, riječ je o jutarnjim satima i kavi, a ne noćnom izlasku i tulumarenju… Također, bebe su spavale u kolicima, znači nisu nikog smetale..

Očito je to turizam Visit Malinska – Krk island i ugostiteljstvo na hrvatski način . Još je to kafić za čiju terasu se doslovno zatvorila ulica..”, opisala je Kosor i objavila fotografije spornog kafića i blizanaca u kolicima te je upitala pratitelje je li se nekome nešto slično dogodilo.





U komentarima se javio i prozvani muškarac, koji je iznio svoje viđenje spomenute situacije, no komentar nije dobro sjeo Kosor.

“Poštovanje, ja sam taj famozni konobar koji vam nije dozvolio ulazak na terasu, prva činjenica, svojim kolicima bi spriječili ulaz na našu terasu jer je stol predviđen za dvije osobe, druga činjenica je ta da ulazi vas muž kao razbojnik na našu terasu i miče stolice po svojom želji i stavlja ih na prolaz od kafića, i zadnja činjenica, kako ste mislili da sjednete na stol predviđen za dvije osoba a vas je četvero a prostor je kvadrat i pol..?? U kafiću su djeca apsolutno dobrodošla i ja sam mladi čovjek koji to jako poštuje no neću dozvoliti da zbog jednog stola svi ostali gosti na mojoj terasi pate… Hvala i ugodan ostatak dana”, napisao je on.

“Vidite kakav ste konobar, umjesto da ste mu pomogli da napravi mjesta, Vi ste ga potjerali i rekli da to nije mjesto za djecu…”, odbrusila mu je novinarka.