MOŽETE SE OTROVATI! Mnogi rade ovu opasnu grešku kad jedu trešnje

Zdravstvene prednosti trešanja su mnogobrojne, no gutanje košpica, što mnogi prakticiraju ipak bi moglo biti kobno, jer košpice sadrže cijanogene glikozide. Mnogo opasnije od gutanja košice jest njeno grickanje koje izravno otpušta ovu tvar, a to pak može dovesti do trovanja.

Simptomi su glavobolja, vrtoglavica, nervoza i povraćanje. Može doći i do problema sa disanjem, urzanim radom srca te povišenim tlakom.