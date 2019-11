MODRIĆEVA BIOGRAFIJA DIGLA SRBIJU NA NOGE: ‘Četnici su mi bezobzirno ubili djeda’

Srbijanske medije pa i ondašnju javnost zaintrigirala je autobiografija hrvatskog nogometaša Luke Modrića koja je objavljena prije nekoliko dana. Detalj koji im je posebno upao u oči odnosi se na priču o ubojstvu njegova djeda po kojem je dobio ime.

Modrićev djed prema toj biografiji ubijen je naime od strane srpskih vojnika, tijekom rata 1991.godine. slavni nogometaš priču o djedu s kojim je provodio vrijeme u djetinjstvu počeo je prisjećanjem na razočaranje koje je doživio poslje poraza u finalu Svjetskog nogometnog prvenstva prošle godine, ali i dobivanjem Zlatne lopte za najboljeg igrača tog natjecanja.

“Dok sam na terenu čekao službenog spikera da me pozove na postokje pokušao sam ne gledati prema onom drugom peharu. Nisam uspio. Pogled mi je jednostavno pobjegao prema trofeju svjetskih prvaka, za koji smo u Rusiji zaista mislili da ga možemo odijeti kući u Hrvatsku. Toga sam trenutka u kišom natopljenoj Moskvi proživljavao veliko razočaranje, ono kad izgubiš trofej koji je bio tako blizu, a onda ti je, nakon svih borbi i muka izmakao iz ruku. U djeliću sekunde prošlo mi je kroz glavo kako bi bilo da me sada pozovu i predajumi taj pehar, da ga sa suigračima podignem u vis i da petnih žila vičemo prema našim navijačima: “Ajmoooooooo, Hrvatska!” Kakva bi to sreća bila- stoji u Modrićevoj biografiji, a Srbi pak naglašavaju onaj dio u kojem kaže kako se u tim trenucima Luka prisjetio svojeg stradalog djeda pitajući se koliko bi on bio ponosan na njega. ”Prije nego što sam sišao sa postolja, sada ipak svjesniji da sam proglašen najboljim igračem Mundijala, kao snažan bljesak prošlo mi je kroz glavu sjećanje na mog djeda Luku. Koliko bi on tek bio sretan i ponosan da je mogao doživjeti ostvarenje mojih snova. Imao sam šest godina kada su ga četnici bezobzirno ubili nedaleko od kuće, tada nisam mogao zamisliti to ubojstvo i gubitak, ne mogu ni danas. Kratko je bio dio mog života, ali dovoljno dugo da ostavi u meni trag obiteljske ljubavi, privrženosti i odanosti mogao da doživi ostvarenje mojih snova. Imao sam šest godina kada su ga četnici bezobzirno ubili nedaleko od kuće. Tada nisam mogao da zamislim to ubistvo i gubitak, a ne mogu ni danas. Kratko je bio deo mog života, ali dovoljno dugo da ostavi u meni dubok trag porodične ljubavi, privrženosti i odanosti”, prenose srpski mediji dalje Modrićevu životnu priču, a potom se osvrću i na detalje iz dana kada je tijelo njegova djeda donešeno u kuću. ”Sjećam se, kada se to strašno zlo dogodilo tek po uznemirenosti svog oca. Djed se nije vratio kući i otišli su ga tražiti. Nisam bio ni svjestan što se događa kad su djeda dovezli u našu kuću u Zatonu Obrovačkom. Samo sam osjećao da je nešto jako tužno. Tata me zagrlio i odveo do ljesa. Rekao mi je: Sine poljubi djeda. Nisam mogao zamisliti da je to moj posljednji susres t njim”, prepričao je Modrić u svojoj biografiji koja je izazvala veliki interes i u Srbiji u kojoj se djelić ove priče prenosi u svim medijima.