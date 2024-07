Mladića na zagrebačkoj špici pitali o najdražem gradu za ljetovanje: ‘Brat pobijedio’

Autor: T.Š.

Vrijeme godišnjih odmora u punom je jeku, no zagrebačke ulice se još uvijek nisu ispraznile, a oni koji su nedavno zatekli na zagrebačkoj špici otkrili su ekipi HRT-ove Špice koji im je najdraži grad ili mjesto za ljetovanje.

Zadar, Split, Dubrovnik, Motovun, Rovinj, Rim, Pula, Pirovac, Korčula, glasili su neki od odgovora, a djevojka koja je rekla kako joj je najdraže mjesto za otići Dubai, privukla je pažnju i svojom neuobičajenom modnom kombinacijom.

Naime, mlada djevojka na špici se pojavila u kratkoj suknji maslinastozelene boje i bijelom topiću, preko kojeg je odjenula jaknu, što je iznenadilo javnost, jer već vladaju poprilično visoke temperature, a jaknica je djelovala dosta toplo.

“Usaftala se sva na +40”

“A ovo u bundi na +40, usaftala se sva”, komentirao je netko od pratitelja, na što se pratiteljica nadovezala logičnim objašnjenjem: “Možda je bilo hladno taj dan, nije to isti dan sve snimano, može biti”, no netko je primijetio detalj koji to demantira: “Nope, nije bilo, jer iza nje svi hodaju u kratkim rukavima”, glasio je komentar.

Veliku pažnju privukao je i mladić koji je rekao kako mu je najdraži grad ljeti Virovitica. Na pitanje zbunjene novinarke zašto je odabrao baš Viroviticu simpatičan mladić je kroz smijeh odgovorio: “Zato što nema nikoga”.

“Ovaj što kaže Virovitica je legenda”, “Brat s Viroviticom pobijedio”, “S ovim što je piknuo Virovitica se hoću zapit”, “Virovitica, koji kralj”, nizali su se komentari.