MLADI BRAČNI PAR PODIJELIO TRI SAVJETA ZA USPJEŠAN BRAK: Njihova pravila naišla na kritiku, komentirala i stručnjakinja

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Mladi bračni par na TikToku je nedavno podijelio video koji je pogledalo više od sedam milijuna korisnika, no ni u snu nisu mogli zamisliti da će njihovi savjeti naići na salvu kritika.

Kako su otkrili, par ima tri pravila kojih se drži, a to je da uvijek znaju gdje se jedno i drugo nalaze, a za to koriste aplikaciju. Drugo pravilo je da dijele apsolutno sve lozinke jedno s drugim i da među njima nema tajni. Treće pravilo je, po mišljenju mnogih, najekstremnije, a to je da imaju zabranu druženja s osobama suprotnog spola nasamo.

Upravo je treće pravilo izazvalo najviše kritika, kao i ono o dijeljenju lozinki, a mnogi su u tim pravilima uočili probleme s povjerenjem.





“Recite mi da ne vjerujete jedno drugome a da mi ne kažete da ne vjerujete jedno drugome”, “Ja sa svojim suprugom ne dijelim niti Netflixovu lozinku, a kamoli nešto više”, “Ovo nije normalno”, neki su od komentara.

Zbog brojnih negativnih kritika, par je kontaktirao i Fox News, a prozvana supruga Jaden McGrew pojasnila je kako nikada nisu sjeli i smislili pravila, već da su se složili oko određenih stvari u njihovom odnosu, a tri pravila trenutno odgovaraju njihovoj životnoj fazi.

Jaden je istaknula da su bili šokirani kontroverzom koji su izazvala njihova pravila, a istaknula je da su oboje kršćani čiji je brak ukorijenjen u njihovoj vjeri, no da se njihova pravila ne temelje samo na njihovoj vjeri.

Terapeutkinja Kelley Kitley iz Chicaga komentirala je da joj se pravila ovog para čine previše strogima.

“Radila sam s parovima nakon prevare i oni su primijenili ovakva pravila jer im je povjerenje bilo narušeno”, komentirala je Kitley uz opasku da uvođenje ovih pravila na početku braka ukazuje na nedostatak povjerenja. “Svaka veza, uključujući brak, trebala bi imati neki element privatnosti, ali ne i nešto što bi povrijedilo drugu osobu”, kazala je Kitley.









“Čini se da ova pravila drugu osobu drže pod mikroskopom, insinuirajući da ona ulazi u zajednicu bez povjerenja”, pojasnila je dodatno.

Terapeutkinja je za kraj navela svoja tri savjeta za uspješan brak i odnos. Navela je kako bi parovi trebali imati seksualni odnos barem jednom tjedno, kako bi dan trebali započinjati i završiti poljupcem i zagrljaljem i da bi si tijekom dana trebali slati poruke kojima bi partneru/partnerici dali do znanja da im je u mislima.