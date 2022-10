MARCO IZ ‘ZVIJEZDE PJEVAJU’ OTVORIO DUŠU: ‘Otac je danas sve ono što prije nije bio’

Influencera Marca Cuccurina šira javnost je upoznala u novoj sezoni HTV-ovog showa ‘Zvijezde pjevaju‘, čija je mentorica mlada i uspješna pjevačica Mia Negovetić. Marco je inače profesionalni kuhar, vizažist i ‘princ TikToka’, kako mu tepaju, s više od pola milijuna pratitelja, no, njegov život nije oduvijek bio bajan, kako bi mnogi mogli pomisliti.

Naime, njegovu biseksualnost nije prihvaćala njegova okolina, kao ni dio obitelji. Iako su mu danas nona i otac najveća podrška, kaže da je otac zapravo tek nedavno ušao u njegov život te je sada “sve ono što prije nije bio”, otkrio je Marco u veliko intervjuu za Jutarnji list.

Više od nogometa voli šminkanje, pjevanje i ples

“Moj odnos s tatom danas je odličan! Nas dvojica već godinu dana gradimo odnos oca i sina. On je sada ponosan na mene, toliko da je nedavno izjavio: ‘Da sam znao da ću imati tako divnog sina, imao bih još jednog istog takvog, pa bih bio dvostruko ponosan!‘. Eto, u dobrim smo odnosima, napokon, nakon dvadeset godina, i ja sam presretan zbog toga”, naglašava Marco koji ne skriva činjenicu da je njegovom tati, ali i njegovoj okolini, gradu Puli u kojemu je odrastao, dugo trebalo da prihvate kako on više od nogometa voli šminkanje, pjevanje i ples. U školi su ga zbog toga znali maltretirati, a borio se i s vršnjačkim nasiljem.





Marco je otkrio da su ga nazivali raznim pogrdnim imenima, u školi su mu znali podmetati noge kako bi pao, a pisali su mu i grafite po školskim zidovima.

S partnerom gradio kuću ‘cigli po ciglu’

Danas je u sretnoj vezi s partnerom s kojim je sam izgradio kuću u Zagrebu. Puno mu znači to što je sam izgradio kuću, jer, kaže, dolazi iz socijalno ugrožene obitelji, tako da zna što znači imati kuću do koje nije došao preko bogatih roditelja, korupcije ili veze.









“Skučili smo se blizu Zagreba i premda, jasno, nismo sasvim sami izgradili kuću, svojski smo pripomagali, sudjelovali i gradili ciglu po ciglu. U sve to dali smo puno truda, rada i ‘ruku‘. Bili smo i na miješalicama, vukli tačke i namučili se da bi naša kuća izgledala ovako kako sada izgleda. Baš sam ponosan na to što sam do kuće došao svojim radom i trudom”, istaknuo je ovaj simpatičan influencer, koji razbija brojne predrasude, svojim je pratiteljima otkrio gotovo sve o svom životu, osim toga kako izgleda njegov životni partner.