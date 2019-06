MA ZA SEKUNDU! Super trik: Kako za sekundu složiti traperice da stanu u najmanju torbu?

Kako na putovanje ponijeti što više stvari, ali i što manju torbu, pitanje je koje muči mnoge sklone putovanjima, a to se pitanje nametne i u ljetnim mjesecima kada se brojni odlučuju spakirati sve iz ormara, za nekoliko dana ljetovanja.

Najveći problem nerijetko čini upravo pakiranje odjeće, no jedna je djevojka na Twitteru otkrila trik pomoću kojega je u nekoliko sekundi moguće savršeno složiti hlače kako bi bez problema stale u što manju torbu. Dovoljno je po hlače po dužini preklopiti na pola, a donji dio jedne nogavice zatim preklopiti na stranu.

Traperice od vrha zarolati prema dnu, a kada dođete do kraja, dio koji je ravniji preplapa se na stranu što se koristi kao džep za cijele hlaće. Na kraju videa traperice su složene na način da zauzimaju manje mjesta od sklopivog kišobrana.

Stepdad teaching me something new. #Watch #Share pic.twitter.com/Sqr9MUPQI5

— LaJoy 🦂 (@JoyRenae_) May 22, 2019