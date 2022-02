KUDA IDE OVAJ SVIJET? OVO MOŽE SAMO BOLESNI UM! ‘Suprug spava s kćeri iz prvog braka, a ne sa mnom, je li to normalno?’

Autor: T. Š.

“Živim sa suprugom koji ima kćer (7) iz prvog braka i spava s njom a ne sa mnom. Mislite li da je to normalno?”, upitala je jedna zabrinuta žena u popularnoj Facebook grupi gdje mame anonimno mogu postaviti bilo koje pitanje i zatražiti pomoć.

Ponekad su pitanja u toj grupi poprilično bizarna, a nerijetko rasprave odu u potpuno krivom smjeru. Upravo je ovaj upit izazvao stotine komentara a dio članova grupe je zaključio kako je žena zapravo ljubomorna na suprugovu kćer.

“Nije normalno pitanje”

“Nije normalno to što ti pitaš”, Pitajte se da je vaša zajednička kći bi li vam to bilo nenormalno. Ne bi, prema tome…”, “Samo bolesni um može postavit ovakvo pitanje”, “Vama je glavni problem što je to dijete iz njegovog prvog braka! Da je vaša ne biste guknuli! Šta je, žuri vam se rasploditi da ih razdvojite?! Sram vas bilo!!!”, “Pobogu dragom šta sve neću pročitati. Pitanja u ovojg grupi su prestrašna. Pitam se kud ovaj svijet ide i dal’ su ljudi više normalni?”, “Nemoj biti zlobna. Ne možeš ga natjerati da bira između tebe i nje jer nećeš pobijediti sigurno”, nizali su se komentari.

“Možda bi bilo puno kvalitetnije, i za vas, i za vaš brak, i za to dijete, da se pitate što vi možete učiniti kako bi tom djetetu olakšali već ionako tešku situaciju. Budite sretni što vas uopće puštaju u svoj život, radije nego da preispitujete gdje i kako to dijete treba biti smješteno u životu svog oca” uputila je savjet jedna gospođa, dok se druga pokušala malo i našaliti: “Ako hrče to je onda i poželjno”, napisala je.

Jedna gospođa otkrila je da je do 23. godine života spavala sa svojom mamom. “I sad bi malo legila samo da mogu”, poručila je.

“Zločesti i pokvareni mozak”

Neki su pisali da im spavanje oca sa kćeri nije normalno, drugi da u tome ne vide nikakav problem, treći da ne kvari djetetu djetinjstvo, no onda se javila žena koja je u cijelu priču ‘uplela’ pedofiliju.

“Jedno je kad zakunjaju slučajno u dnevnoj ili nebitno gdje pa mama/maćeha dođe pokrije, a ovo ‘e idemo leć’ sine, spavat, kasno je’ je užas…Gadi mi se sve ovo. Bože sačuvaj! A onda za lezbijke i pedere kažete da su degenerici. Nema gore od “po normama društva” a u okviru toga sve degenerik do degenerika..”, napisala je između ostalog, a ubrzo su uslijedili i odgovori:

“U ovu priču si umiješala pedofiliju??! To govori da postoji i nešto bolesnije od same pedofilije, ako ništa bar u mozgovima . Definitivno je ljudska glupost bezgranična”, “Šokiran sam ovom boleštinom. Pa nije žena u izvornom pitanju pisala o incestu, nego o spavanju”, “Ovo što ste napisali govori o Vašem zločestom i pokvarenom mozgu. S Vama nije sigurno ni jedno dijete, čim razmišljate u tom pravcu. Bolesni ste i opasni”, poručili su joj neki od članova grupe.









Što kaže struka?

Činjenica je da ne ne postoji niti jedno znanstveno istraživanje koje bi išlo u prilog tezi da je spavanje roditelja s djecom štetno, upavo suprotno. Nekoliko primjera donosi portal Roda.

Harvardski psihijatar Michael Commons i kolege, proveli su istraživanje koje sugerira kako su bebe koje spavaju same, podložnije stresu i poremećajima uzrokovanima njime.

Profesor antropologije i vodeći stručnjak s područja istraživanja sna sa sveučilišta Notre Dame, James McKenna, ističe kako bebe, koje spavaju uz svoje majke, imaju više imunoloških dobrobiti i od dojenja, budući da su dojene dvostruko češće od beba koje spavaju same.

U svojoj knjizi o SIDS-u, pedijatar William Sears, ističe zajedničko spavanje kao proaktivnu roditeljsku mjeru koja može smanjiti rizik od ove tragedije. Njegova teorija, temeljena na McKenninim istraživanjima, tvrdi kako bebe koje spavaju s roditeljima provode manje vremena u tzv. trećem stupnju sna, stanju dubokog sna gdje je rizik od apneje povećan. Nadalje, bebe koje spavaju s roditeljima, preuzimaju zdrave obrasce ritma disanja od svojih roditelja.









Mckennov zaključak je kako su djeca koja spavaju s roditeljima samostalnija od svojih vršnjaka. Imaju bolje rezultate u školi, imaju više samopouzdanja i manje zdravstvenih problema.

Commonsovo istraživanje nadalje ističe da bebe, ostavljene da se, često plačući, same uspavaju, imaju povišenu razinu kortizola, hormona stresa. Njegovo istraživanje također sugerira da neprestana stimulacija kortizolom, osobito u dojenačkoj dobi, uzrokuje fizičke promjene mozga. “Čine nas podložnijima učincima stresa, podložnije bolestima, uključujući i mentalne bolesti, a i sporije se oporavljamo od bolesti”, zaključuje Commons.

S obzirom na ono što struka kaže, bezbrižno se ušuškajte u krevet sa svojom djecom i jednostavno ignorirajte zle komentare.