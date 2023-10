Karlovčanin kupio kuću kraj rijeke, stranci je ‘okupirali’: Otišli smo vidjeti o čemu je riječ

Autor: Snježana Vučković

Ideja da sebi i svojoj obitelji kupi dotrajalu vikendicu kraj rijeke Dobre, jednog je poduzetnog Karlovčanina odvela u posve nepredvidivu turističku avanturu koja ga je, gotovo preko noći, dovela do iznajmljivača kuće za odmor o kojoj se na veliko priča.

Naime, poznato je da je potražnja za klasičnim hotelskim ljetovanjima na moru sve više “out”, dok su autohtone kuće u šumama, pokraj rijeka i jezera postale “in” i to je svakako dogovor na pitanje zašto su posljednjih godina oko prekrasnih karlovačkih rijeka niknule brojne, atraktivne nekretnine.





Kuća iz koje nitko ne želi otići

Kuća Karlovčanina s početka priče možda nije najglamuroznija koju ste do sada vidjeli, niti je sadržajno “snažnija” od nekih u kojima ste bili. Ipak, upravo je ova kuća na rijeci Dobri u mjestu Gornje Stative postala metom većinom stranih turista koji su se ovoga ljeta za boravak u njoj – doslovno jagmili. Upravo zato, vlasnik je otvorio stranicu “Šum slapa” putem koje lakše organizira dolaske gostiju.

Zašto je upravo nekretnina nazvana “Šum slapa” napravila “bum”, postalo je jasno iste sekunde kada smo je posjetili. Kuća Marina Brkljačića nije pokraj rijeke. Ovo lijepo zdanje omeđeno gotičkom, željeznom ogradom, sagrađeno je na maloj uzvisini a Dobra je praktički u njezinom dvorištu…

Umivanje u rijeci? Zašto ne?

“Činjenica da je kuća na osami, svakom posjetitelju jamči potpunu privatnost. Osim toga, Dobra je svega nekoliko metara od ograde, pa je turistima nevjerojatna pomisao da, ukoliko to žele, prvo jutarnje umivanje mogu obaviti u rijeci”, doznajemo od simpatičnog Marina koji nas je dočekao zajedno sa svojom suprugom, platom punom domaćih proizvoda i likerima koji su također njihovih ruku djelo.

Ne zove se uzalud “Šum slapa”

Da je riječ o posebnim iznajmljivačima, postalo je jasno onoga trenutka kada su zajedno sa nama sjeli za stol, a piće dobrodošlice natočili svima, pa i sebi:

“Mi kao obitelj nikako da dođemo na red za malo uživancije u vlastitoj kući, ali to je valjda dobar znak. Nigdje se nisam osobito reklamirao, ali su gosti dijelili svoja iskustva pa se tako proširila priča o Šumu slapa. Inače, sa svim gostima postupamo jednako. Pri samom dolasku ‘uz mezu’ im objasnimo što im je sve na raspolaganju, a onda ih ostavljamo da se sami uvjere kako je ovakav izbor odmora ono što je današnjem čovjeku nasušno potrebno.”

A već nakon prvog dana – shvatili smo to i sami: dva dana u ovom raju bit će premalo. Zašto? Kuća “Šum slapa” s punim pravom nosi to ime jer je žubor slapa, uz cvrkut ptica, jedini zvuk koji čujete. Što se same kuće tiče, Brkljačići su je prvotno namijenili za sebe, pa su je dotjerali do najsitnijih detalja.

Prizemlje, kat i potkrovlje, čine prekrasnu cjelinu starinske građe u kojoj su istaknute grede, drveni prozori i vijugave stepenice koje vode u spavaonice, no u sve etaže majstorski su ukomponirali moderan namještaj, prekrasne staklene stijene i velike televizore koje, vjerujte, zbog nevjerojatno lijepe okoline, teško da ćete poželjeti upaliti.









Evo što je gostima najdraže

Kuća “Šum slapa” zamišljena je kao mjesto u kojem ćete se odmaknuti od stresa i brze svakodnevice, u kojoj će vam rijetko pasti na pamet otići na internet i u kojoj ćete vrlo brzo pronaći “iskonskog sebe”. Vrlo je vjerojatno da su upravo zato neki od stranih turista odlučili svoj cijeli godišnji odmor provesti u ovoj kući, no ne treba misliti kako ovo prekrasno mjesto nudi samo spavanje uz šum slapa.

Dan baš i nije za kupanje u rijeci? Tu je jacuzzi iz kojeg puca pogled na slap, a pokraj njega vas čekaju ležaljke i frotirni ogrtači, jer Brkljačići su mislili na sve. U prizemlju su bicikli spremni za vožnju kroz netaknutu prirodu kao i bilijarski stol i stolni nogomet, a samo nekoliko metara dalje sazidan je kameni roštilj.

Jedan od zanimljivijih momenata koje nudi “Šum slapa” jest ono što se nalazi iza kuće. Tamo ćete, naime, ugledati panjeve složene u krug, unutar kojeg se može naložiti logorska vatra, ili štogod ispeći. Zanimljivo, to mjesto u kojem se gosti jednostavno druže i razgovaraju pokraj vatre, uz sav ‘glamour’ koji se nudi – posjetitelji možda i najviše favoriziraju. Marin kaže da je to, između ostaloga, i zato što se uz ogradu pokraj ovog “kruga prirode” vrlo često došeću srne kojima je tamo prirodno stanište.

Jednako primamljiva i ljeti i zimi

No, vratimo se dijelu koji s pravom nazivamo “glamour”. Pri preinaki ove kuće na Dobri nije se štedjelo na terasama, pa se tako iz svake spavaone izlazi na male balkoniće na kojima su, jasno, setovi za sjedenje. No, terasa na koju se izlazi iz dnevnog boravka – oduzima dah. Velika lounge garnitura idealna je za objedovanje na otvorenom, ali tu su i kvalitetne ležaljke za sunčanje. Ova terasa je, barem u našem slučaju, bila najiskoristiviji dio kuće jer se na večer uz lampice i vino pretvara u pravu romantičnu oazu. Idelana je i za poslijepodnevnu kavu koju dobivate iz modernog aparata jer – zašto bi se zamarali kuhanjem.

U modernoj kuhinji goste čeka fino, novo posuđe i osnovne namirnice, a i bar sa finim pićima, no ako vam nešto i zatreba – Karlovac je na svega par minuta vožnje. Jedini problem je to što nitko, ni na sekundu, ne želi otići iz Marinove kuće i gubiti vrijeme na nabavu. Svaki odlazak u “civilizaciju” nakon par sati u “Šumu slapa”, čini se vrlo odbojan i jednostavno odgađate povratak u stvarnost. Zato, prije nego se uputite u ovo čudesno zdanje koji zimi uz kamin nudi jednaku ljepotu i mogućnost brzinskog povratka na “početne postavke”, odmah ponesite sve što vam je potrebno. Vjerujte, svaka minuta “mentalne i duhovne rehabilitacije” na ovom čarobnom mjestu – bit će vam dragocjena.