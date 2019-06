KAKVA ŽENA! Poznata tv novinarka potpuno iskreno za Dnevno: ‘Pojavile su mi se rupe na glavi, morala sam to učiniti’

Autor: Snježana Vučković

Poznata hrvatska novinarka i televizijska voditeljica Vesna Kljajić, jedna je od rijetkih javnih osoba koja nema problem sa iskrenim iznošenjem svojih stavova preko medija na kojemu radi, a preko društvene mreže još manje.

Odvažna Vesna koja ništa ne skriva, sada je napravila korak dalje i za naš portal progovorila o presađivanju kose od kojeg se još oporavlja:

Pokušavala sam prikriti maramom, ali…

“U jednom trenutku mi je kosa mjestimično počela opadati, a na glavi pojavljivati rupe… Jedno vrijeme sam to pokušavala prekriti kosom, pa maramama, a onda više nije imalo smisla. Općenito, nemam nikakve komplekse niti se zamaram promjenama koje donose godine, no ja sam ipak televizijsko lice. Bilo bi vrlo neugodno gledati me s tim ćelavim rupama, a pitanje je i tko bi mi dao posao”, iskreno progovara Vesna.

Doznajemo kako transplatacija kose nije prvi zahvat za kojim je posegnula:

“Imam 58 godina, no osim promjena koje godine nose sa sobom, prije 24 godine imala sam tešku prometnu nesreću i polomila veći dio lica. Najprije su mi stradali zubi, pa sam ugradila 13 implantanata. Zatim sam laserski skinula dioptriju i riješila se naočala kao i troškova za naočale. Ta mi se operacija isplatila za godinu dana. Poslije toga sam operirala kapke jer mi je jedno oko bilo skoro potpuno zatvoreno. Ne zbog skidanja dioptrije, nego zbog lomova kostiju u prometnoj nesreći”, nabrojala je Vesna sve tegobe koje su sada iza nje, a onda je malo detaljnije opisala svoju najnoviju nevolju:

“Transplatirala sam kosu”

“Kako to obično biva, odjednom vidiš da na glavi imaš prostore bez kose. U početku ih nekako prikrivaš, ali sve teže jer su se rupe pojavile na najgorem mjestu – iznad čela. Opadanje sam primjetila tek nakon što sam počela puštati kosu, tek tada su se vidjeli razdjelci. Tada sam se odlučila na presađivanje i evo… Prošla su tri tjedna od te operacije pa ću na kontroli vidjeti je li se sva presađena kosa primila, iako mi se čini da jest”, doznajemo od Vesne koja napominje kako ova operacija nije teška, osim što je nakon nje potrebna disciplina jer transplatirani dijelovi svrbe a ne smije se češati:

“Ja sam već drugi dan vodila tv emisiju, a kako bi prikrila zavoje napravila sam kapu za koju se ispostavilo da se mnogima dopala jer su se svi raspitivali gdje sam je kupila”, kaže kroz smijeh.

Na pitanje, zašto je odlučila javno progovoriti o transplataciji kose kao i o svim svojim dosadašnjim zahvatima, Vesna je spremno odgovorila:

“Ljudi skrivaju operacije kako bismo im povjerovali u prirodan izgled”

“Ako moje iskustvo može nekome pomoći, zašto ne? Neću valjda biti kao one nesretnice kojima lice puca od zategnutosti u xy godinama, a uporno tvrde kako je na njima “sve prirodno”, kao što to tvrdi Neda Ukraden. Ljudi kriju operacije kao zmija noge jer misle da će netko povjerovati da im je to prirodni izgled. Zbog toga nisam nigdje mogla dobiti informaciju o implantatima, niti o presađivanju kose, a niti o operaciji kapaka jer nitko ne želi priznati da je imao takvu operaciju. To je također jedan od razloga zašto o svemu pričam javno”, objašnjava iskrena novinarka i najavljuje novu operaciju:

“Sad krećem u bitku za zglobove. Nažalost, već u startu sam došla do informacije da se artroza malih zlobova na prstima gotovo uopće ne liječi, no neću prestati “popravljati” na sebi ono što se da “popraviti”. Zašto? Zbog sebe. Bez ikakvog pretjerivanja, bez ideje da bih s 58 godina trebala izgledati 25 godina mlađa”.

Vesna Kljajić preporuča da se ovi zahvati rade kod nas, a ne u inozemstvu:

“Ipak su to operacije i ako se postoperativni tijek zakomplicira, onda se oni koji su operirani u inozemstvu nađu u problemu.