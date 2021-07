KAKO SE ‘STESALA’ ANTONIJA BLAĆE? Žene poludjele za priručnikom koji u borbi s celulitom ne uskraćuje ni sladoled ni pizzu!

Autor: Dnevno

Koliko puta ste sami sebi rekli “od sutra idem na dijetu”, no to sutra još uvijek nije došlo? Najčešće to biva iz razloga jer nam se takav ‘pothvat’ čini težak i naporan, no da promjene životnih navika ne moraju biti patnja, dokazala je popularna voditeljica Antonije Blaće, čije je iskustvo privuklo veliku pažnju.

Da, postoje jednostavnije i lakše metode s kojima ćete skinuti koji kilogram i biti zadovoljniji sami sa sobom, a u tome vam može pomoći i priručnik “#LjetoBezParea” koji donosi niz jednostavnih i učinkovitih savjeta s kojima ćete lakše doći do željenih ciljeva.

Knjiga je svojesvrsni nastavak Antonijinog „pokreta“ na Instagramu u kojem je kroz, sad već općeprihvaćeni i popularni hashtag #LjetoBezParea sa svojom zajednicom dijelila svoje savjete.







Knjiga je prvenstveno namijenjena ženama, ali i svima koji žele popratiti jednostavne i učinkovite savjete za mršavljenje. Ona na jednom mjestu okuplja sve što je Antonija naučila o mršavljenju učeći od raznih nutricionista i trenera te kroz vlastito iskustvo te na jednostavan i pitak način čitateljima daje ideje kojih se može svatko pridržavati. Ideja knjige jest ne uskratiti si sitna zadovoljstva, već na pametan način postići uštede u kalorijama, stoji u opisu priručnika.

Njega knjiga našla se i među 10 najpopularnijih naslova ovog lipnja, što je za Index potvrdio i nezavisni knjižarski lanac Hoću knjigu.