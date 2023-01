‘KAD SAM BILA MLADA HTJELA SAM NEŠTO INTIMNIJE’ Erika dobro živi od takvih filmova, roditelji to nikako ne mogu prihvatiti

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Erika Lust je redateljica filmova za odrasle, a u toj je industriji gotovo dva desetljeća. Za vrijeme studija filmske režije osjetila je da želi snimiti erotski film i odonda se samo nadograđuje stečenim iskustvom.

Kako je otkrila u razgovoru za Daily Star, dobila je zadatak napraviti kratak film, a ona je željela napraviti “eksplicitan film koji izražava njene vrijednosti, pokazujući da je i žensko zadovoljstvo važno”. Tako je nastao njen prvi film “The Good Girl“.



“Lažno i nimalo erotično”

“Kada sam bila mlada, pornografija je bila veliki dio ljudskih života, ali nije bila dio masovnih medija kao što je danas. Kao svaka mlada osoba, borila sam se sa svojom seksualnošću i koristila sam pornografiju kako bih saznala nešto o sebi i vidjela kako to rade drugi ljudi. Mislim da je to jedan od ključnih razloga zašto sam odlučila da ući u ovaj posao i početi snimati ovakve filmove. Prvi put kada sam gledala porno-film, osjetila sam uzbuđenje, iščekivanje i razočaranje – to nije bilo ono što sam očekivala. Htjela sam vidjeti nešto intimnije, ali činilo mi se lažno i nimalo erotično“, rekla je Erika.

Njena ideja je snimanje porno-filmova u kojima ne dominiraju muškarci, već se koncentrira na etičke i ljubavne porno-filmove, a otkriva kako su najgledaniji filmovi sa seksom u troje, ali i filmovi u kojima dominira romantičan seks.









Njen najveći projekt do sada je XConfessions, kratki filmovi inspirirani seksualnim pričama koje su se stvarno dogodile.

Erika je nedavno snimila film za odrasle sa slavnom manekenkom Carom Delevigne za seriju “Three Planet Sex“.

Inače, Erika je majka dvoje djece, a ranije je željela postati političarka. Njeni roditelji i danas su razočarani zbog toga što živi od snimanja porno filmova.