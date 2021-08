Jeste li već zapratili najpoznatijeg 60+ influencera Željka? MLADI GA OBOŽAVAJU!

Autor: Tea Šojat

Želimir Sappe, 60+ incluencer, 53 godine braka, 10/10 Purger, stoji u opisu zanimljivog Instagram profila kojeg prati više od 11 tisuća ljudi, a objavio je svega 25 postova. On i njegova supruga i dan danas uživaju u društvu jedno drugog, drže se za ruke dok hodaju svojim Zagrebom, uživaju u šetnjama, kuhanju, unucima, a Sappe je otkrio i da se voli našaliti, po mogućnosti kakvim dobrim ‘crnjakom’.

“Obožavam Želimira. On je jedini influencer kojeg pratim”, komentirala je mlada studentica u grupi vršnjaka. Svima je Želimir super! No tko je je on i zašto je privukao toliku pažnju na ovoj društvenoj mreži?

“Pozdrav svima na Instagramu! Evo i ja sam se priključil na ovaj čuveni Instagram! Vele da su tu svi mladi, ali i mi hodajući mrtvaci valjda zaslužujemo svoj dio kolača na internetu! Ja sam Želimir , a ovo je moja divna žena Alemka”, glasila je njegova prva objava uz koju je podijelio predivnu fotografiju svoje supruge.

U idućoj objavi već vidimo da Želimir dobro barata ‘jezikom mladih’. “Vele mladi da se ovo zove #streetstyle ? No mi se za ruke držimo već 53 godine”, napisao je simpatičan Želimir, uz hashtag ‘couplegoals’ i fotografiju.









U jednoj od objava, otkrio je i kako je upoznao svoju suprugu. “Inače ona vam je odrasla u Palmotićevoj, a ja u ulici do, u Đorđićevoj. Onda me dugo mjerkala s prozora svoje sobe sve dok me nije preotela! Ostalo je povijest…”, a da se voli dobro i našaliti, otkrio je podijelivši fotografiju iz mlađih dana na kojoj pokazuje golu stražnjicu.

“Vele da instagramu prolaze samo dobre guze, evo jedna 40 godina mlađa. Zaboravite vi mladi da smo i mi stari nekoć bili mladi i ludi isto! Možda čak i luđi”, poručio je.

Ako ste se zapitali tko je ovaj simpatični Zagrepčanin, čije su objave lajkale tisuće ljudi, onda zasigurno niste pogledali dokumentarnu seriju ‘Kolaži o laži/ The Age of Untruth’, odnosno posljednju od 6 pedesetominutnih epizoda, redatelja i scenarista Nebojše Slijepčevića i Judite Gamulin, koja se prikazivala na HRT-u umjesto popularne emisije ‘Nedjeljom u 2, a koja je preispitivala pouzdanost medija i tehnologije u doba post-istine.

Već u najavi, gledatelji su mogli primijetiti da će u seriji gostovati i Ella Dvornik, no do zadnje epizode nismo mogli znati kakvu je to zanimljivu ulogu preuzela na sebe.

Upravo je Ella Dvornik kreirala Instagram profil Želimira Sasse, a zadatak joj je bio u kratkom roku od njega napraviti influencera! S obzirom da se danas influencerima, kako i sama Ella kaže, smatraju profili već s pet tisuća pratitelja, može se reći da je odradila itekako dobar posao.

Kako bi u tome uspjela, morala je malo ‘uljepšati’ njegov život. Tražila su se posebna mjesta za fotografiranje, pazilo se na svaki detalj na fotografijama, od položaja tijela, boje, savršenog kuta, svjetla, sjene,…sav taj posao osmislila je i odradila popularna influencerica.

Do zvijezda uz pomoć stručnjaka

Naime, Želimir i Alemka jesu stvarni ljudi, simpatični, humoristični, aktivni, no za profesionalca na Instagramu, Želimiru je trebala pomoć pravog stručnjaka za društvene mreže – Ella.

Ellin zadatak bio je savršen primjer za ono o čemu su u emisiji razgovarali mladi studenti, koji svi redom imaju profil na Instagramu, a među njima svakako ima onih koji bi od toga, baš kao i Ella, željela živjeti.

No, dok je Ella potpuno svjesna razlike ‘Instagram života’ i stvarnosti, mladi studenti još uvijek imaju određenih dilema, ponajviše kad je u pitanju autentičnost, ali i odgovornost.

Što mladim studentima predstavlja Instagram te prepoznaju li pravog, iskrenog i autentičnog influencera, odnosno onog koji na društvenoj mreži prikazuje svoj stvaran život?

“Zrcalo onoga što želimo biti”, odgovorio je jedan od sudionika razgovora, dok je Ella to ovako opisala: “Cijeli Instagram je katalog ljudi i njihovih mišljenja o sebi.”

Dok su razgovarali o autentičnosti svojih i tuđih Instagram profila, zaiskrilo je na temi odgovornosti za sadržaj koji plasiramo. Influenceri poput Elle Dvornik su svjesni odgovornosti koje imaju za sadržaj koji objavljuju, no među studentima se našla i mlada studentica koja ima drugačije mišljenje.

Od autentičnosti do manipulacije

“Svjestan si toga da na nekin način svojom slikom i kako se prikazuješ imaš utjecaj na mlade ljude i mislim da moraš imati odgovornost iza toga”, ustvrdila je jedna od studentica, dok joj je druga odgovorila:

“Ja bi se složila s tim da imaš utjecaja, ali ne bih se složila s odgovornošću, jer nismo roditelji tim ljudima. Ti možeš njima bit idol, ali to nije tvoja odgovornost.”

Filozof Pavel Gregorić u ‘Kolaži o laži’ pojasnio je zašto autentičnost na društvenim mrežama nije moguća.

“Društvene mreže su mediji komunikacije, slično kao i jezik. Tamo gdje imamo jezik, tamo imamo mogućnost manipulacije, tamo gdje je novi medij, tu imamo nove mogućnosti za manipulaciju. Predstavljanje sebe na društvenim mrežama je način da se manipulira drugima zato da se dobiju klikovi, da se dobije, gledanost, da se dobiju lajkovi,…ali istovremeno ima i niz drugih funkcija: dobro se osjećati, ili ja eto pričam svoju priču: vidite kako sam sam ja važan, vidite kako sam lijep, vidite kako sam ugledan, vidite kako sam bogat,kako sam pametan, već šta god ljudi žele prezentirati.

Autentično je ono što sam i ono što radim, kako se ponašam kad me nitko ne gleda, pa čak ni kad samog sebe ne gledam dakle, autentičnost je stvar izmještenosti iz društvenog okvira društvene mreže je društveni okvir i tu se neminovno smještate u odnosu prema drugima. Dakle, tu autentičnost naprosto nije moguća. A priori autentičnost na društvenim mrežama ne postoji” zaključuje Gregorić.

Što se tiče Želimira, studenti s početka priče koji su hvalili Želimirov profil, bili su upravo studenti iz emisije, koji nisu bili ni svjesni da je riječ o projektu, odnosno simpatičnom ‘fake inluenceru’. Cijelu emisiju, Ellino stvaranje influencera Želimira, ali i reakciju obmanutih studenata, možete pogledati na linku kojeg je Ella podijelila u komentaru objave o emisiji ‘Kolaži o laži’.