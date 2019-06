JEDITE DO MILE VOLJE! Ovo povrće ima samo 17 kalorija, a OBOŽAVATE GA!

Autor: s.v.

Da ne okolišamo, riječ je o tikvicama koje manje – više svi volimo.

Poznavatelji ove namirnice kažu da najbolji ukus imaju one koje su dugačke do 15 cm, no spektar nutrititivnih vrijednosti tikvice poprilično je impresivan.

Naime, tikvice su izvanredan izvor mangana i vitamina C, vrlo dobar izvor magnezija, vitamina A, kalija, prehrambenih vlakana, folne kiseline, fosfora, bakra i vitamina B2. Magnezij igra važnu ulogu u prevenciji srčanog i moždanog udara, a zajedno s kalijem igra ulogu u regulaciji krvnog tlaka. Antioksidansi vitamin C i beta-karoten, sprječavaju oksidaciju kolesterola i posljedično smanjuju rizik za aterosklerozu.

Najbolje od svega, izuzetno su ukusne i imaju samo 17 kalorija.