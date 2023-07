Jandroković i njegova supruga Sonja dijele zajedničku strast: Ulovljeni u još jednom romantičnom izlasku!

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković javnosti je već otkrio svoju opušteniju, ‘partijanersku’ stranu. Imali smo ga prilike vidjeti kako pleše u jednom klubu, no niti kulturno uzdizanje mu nije strano, a tu strast dijeli i njegova supruga Sonja.

Ovoga puta par je ulovljen na svečanom otvaranju 74. Dubrovačkih ljetnih igara. Vidno dobrog raspoloženja, par je nasmiješen i zagrljen pozirao fotografima, a za ovu svečanu prigodu Sonja se istaknula i zanimljivim odabirom plave ljetne haljine koja otkriva noge.

Inače, par vrlo često posjećuje zagrebačka kazališta u čijim predstavama posebno uživaju, ponajviše kad nema kamera, a nije rijetkost sresti ih ni na nekom od važnijih kulturnih događanja.





Sonja i Gordan su u braku od 1994. godine i zajedno imaju troje djece, kći Klaru i sinove Mihaela i Juricu. Sonja je po zanimanju liječnica, a rođena je u Pekingu te je dio života provela i u Bugarskoj kao dijete diplomata, a zanimljivo je u da je u rodu s predsjednikom Republike Hrvatske Zoranom Milanovićem. Naime, Sonja je kći Zoranova ujaka.

Ljubavna priča Jandrokovićevih započela je na prvi pogled. Gordan je Sonju osvojio kada je u Malinskoj skakao u more na glavu.

“Sjedili smo na moliću i kroz razgovor se zaljubili… Iznenadilo me to što je puno čitao, brdo knjiga. Od prvog trena točno je znao što hoće, znao je to i objasniti. I danas je takav. Oduvijek su ga zanimale politika i društvo. Možda smo i pomislili da će to biti ljetna ljubav, no ljetna ljubav pretvorila se u dugu, kvalitetnu… I troje djece”, ispričala je Sonja jednom prilikom za Jutarnji list.