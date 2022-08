‘JA DOMA S DICOM, A ON U STRIPTIZ KLUBU, ŠTA STVARNO? Požalila se na supruga pa dobila ‘jezikovu juhu’

Na Facebook stranici “Mamine tajne anonimne i javne” jedna je žena zatražila mišljenje drugih žena nakon što joj je suprug otkrio da mu se striptiz klub čini kao zanimljivo mjesto na koje bi vjerojatno otišao. Kada je detaljno opisala cijelu situaciju, stali su se nizati razni komentari koji su otkrili da većini žena koje su odgovorile na objavu ne smeta da njihovi partneri odlaze u striptiz klubove, a bilo je i dosta neočekivanih odgovora., poput mišljenja kako su si neke žene same krive što ih je partner prevario ili ostavio.

“Muž mi je u razgovoru sam rekao kad je vidio striptiz klub kraj kojeg smo prolazili, da mu se čini zanimljivo takvo mjesto. Na moje pitanje da li bi ikad dolazio tu, on meni odgovara da vjerojatno bi možda i išao jer mu to nije tehnički gledano prevara.

“Ja doma s dicom, a on u striptiz klubu, šta stvarno?”

Nisam ulazila u daljnju raspravu s njim, ali me natjeralo to na razmišljanje. Da li je stvarno normalno da muž tamo ide? Po meni nije normalno da mi muž ide na takva mjesta, i pitam se što će mi sve priredit on u budućnosti kad ima takav stav. Ja doma s dicom a on u striptiz klubu, šta stvarno? Ne da mi se uopće kroz takve scene prolazit, i pravo mi dođe da mu rečen pali ća”, napisala je razočarana supruga i potom otkrila kako je promijenila mišljenje o svom suprugu.





“Neću ni reći koliko sam iznenađena njegovim stavom o tome i koliko sam promijenila mišljenje o njemu”, dodala je.

Njena objava pokrenula je lavinu komentara, a u nekima od njih razočaranu su suprugu druge žene čak i prozvale. Neke su žene napisale kako im takvo ponašanje nije normalno, dok su druge imale potpuno drugačije mišljenje pa su čak savjetovale da zajedno odu u striptiz klub.

“Gledaj al’ ne pipaj!”

“Meni osobno nije normalno sto ljudi, sto ćudi”, “Jesi sebična, pusti čovjeka malo da odahne”, “Idite zajedno”, “Ne drami već se spremi i s njim i problem riješen”, “Hm, a da ostavite djecu nekom na čuvanje i skupa odete u striptiz? Ne vidim problem stvarno”, “Ajde ne dramatiziraj “, “Reci mu da ide ća. Spasi čovika budući muka”, nizali su se komentari drugih žena.

Potom je jedna pratiteljica stranice otkrila da je bila na zabavi sa stiperom, no kako bi nakon takvog iskustva radije gledala striptizete.”Ja sam jednom bila na zabavi sa striperom i nikad više, radije bi gledala striptizete nego te p… e pa ga razumijem”, napisala je i dobila niz ‘lajkova’. Njen komentar ohrabrio je druge žene da priznaju kako b i same otišle u takav klub, a otkrile su i svoja iskustva.

“Je*ote, ja bi djecu ostavila na čuvanju baki i djedu i išla s njim u striptiz klub 100%, bože moj oči su za gledat, a još i bolje da to možemo zajedno komentirat”, dodala je jedna žena, a druga se čudila i otkrila jedinu uputu koju daje svom partneru. “Bože svašta pa nek ide čovjek. Ja kažem mom gledaj al’ ne pipaj”, napisala je.

Masna kosa, poderana trenirka vs. “Napucana”

Potom se u rapsravu uključila žena koja smatra da su si pojedine žene same krive što ih je partner ostavio ili prevario.









“Samo vi šetajte u poderanim trenirkama, našim širokim majicama kratkih rukava. Masne kose… i onda se pitate zašto se okrenuo za ženskom koja je napucana.

Točno tako 90% žena dočeka muža doma. Kažem prijateljici, idi se otuširaj, skockaj obuci nešto sexy, dočekaj muža s posla takva.. zavedi ga malo. Kaže dugo smo mi već u vezi, nas je prošlo napaljivanje. Pa draga, samo ti tako misli. “Ulovila” si ga i misliš to je to. Kasnije se opustite i ćao. Ne kažem da ni neki muški nisu za to više, ali razmislite…”

Prema nekoliko studija koje su proveli vodeći svjetski stručnjaci oko 50% ljudi barem jednom u životu prevari svog partnera. Iako navode i kako većina ljudi koji su emocionalno ili fizički prevarili svog partnera ili partnericu pokazuje kajanje, to ne znači da to ne bi ponovno učinili. S druge strane, postoje oni koji ne osjećaju krivnju, jer većinom vide prevaru kao opravdani razlog da se osvete svom partneru zbog nečega što se dogodilo prije i zbog čega su bili povrijeđeni.









Studija koju je provela Meghna Mahambrey na Ohio State Universityju htjela je istražiti kakav tip osobe bude prevaren, a donijela je zanimljive rezultate.

Znanstvenici su otkrili mnogo faktora koji utječu na čin prevare – od karaktera, godina, sve do religijske opredijeljenosti. Rezultati su pokazali kako osobe koje su nemarne, manje radišne i organizirane budu češće prevarene. Otkrili su također kako osobe koje su u braku te su prije svega drage, nježne i spremne pomoći, češće na meti partnera koji vara.

Psiholog Gary W. Lewandowski je objasnio kako takozvani dragi partneri ostavljaju dojam da će puno lakše oprostiti prevaru. Također osobe koje su nemarne, posebice oko svakodnevnih obveza poput plaćanja računa, stvaraju stres, a s time i razdor u odnosu, što često zna voditi ka prevari. Psiholozi su objasnili da ovo nisu općenite smjernice, no da ipak pokazuju određene poveznice između problema u ljubavnom odnosu.

I žene i muškarci varaju, no to čine iz različitih motiva

Istraživanje koje je prije nekoliko godina provela kompanija Health Testing Centers, a objavio BBC, pokazala je da 20 posto oženjenih muškaraca i 13 posto udanih žena varaju svoje partnere te da samo 16 posto parova preživi nevjeru.

Prevaru je priznala 441 osoba, a više od polovice (54,5 posto) ih je prekinulo vezu odmah nakon što je istina izašla na vidjelo. Ostalih 30 posto pokušalo je spasiti vezu, no bezuspješno, a prevaru je preživjelo samo 15,6 posto parova.

Prema statističkim podacima o tome jesu li ljudi odlučili ostati zajedno ili nisu znatno su varirali ovisno o njihovom statusu odnosa. Gotovo četvrtina (23,6 posto) bračnih parova odlučila je pokušati riješiti stvari, nasuprot samo 13,6 posto ljudi koji su bili u vezi.

Posljedice nevjere

Kada su u pitanju posljedice nevjere, dvostruko više žena, nego muškaraca oprostilo je nevjeru. Ulogu igra i vrsta nevjere – onu na jednu noć oprostilo je 19,7 prevarenih, dok je onu koja je trajala dulje i pretvorila se u vezu, oprostilo njih 12,7 posto.

Glavni razlog za priznavanje nevjere bila je krivnja (kod 47 posto nevjernih partnera), kod 39,8 posto to je bio način da kažu partneru/partnerici da su nesretni u vezi, a njih 38,6 posto smatralo je da njihov partner ima pravo to znati.

Zanimljivo je i da osobe u braku dulje čekaju da priznaju nevjeru, od onih koje nisu vjenčane. U prvom tjednu od počinjenja nevjere, istu je priznalo 52,4 posto bračnih partnera, dok je 47,9 posto nevjenčanih na to čekalo šest ili više mjeseci.

Manje izlazaka, provjeravanje telefona, manje prijatelja

Među onima koji su odlučili ostati u vezi/braku, 61 posto onih koji su varali izjavilo je da je njihov partner odredio nova pravila u vezi, kao posljedicu nevjere. Većina varalica (55,7 posto) kazala je da su dozvolili partneru/partnerici da im provjeravaju telefon. Drugi uobičajeni propisi uključuju izbjegavanje određenih prijatelja, ograničenja izlaska, dopuštanje partneru pristup društvenim medijima i uskraćivanje seksa.

Zanimljiv je podatak i kako je 30 posto prevarenih osoba tražilo da partner prekine aferu. Kada je riječ o životu nakon afera, prevarene žene tražile su od muškaraca da manje izlaze te su im uskraćivale seks, dok su prevareni muškarci tražili od svojih žena da im provjeravaju telefone te im nisu dozvoljavali viđanje s određenim prijateljima.