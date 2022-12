ISTINA O BOŽIĆU U JUGI I TOČKA! ‘Čola ima pravo, voljela bih da stariji od 40 ovo čuju’: Slavilo se, ali zna se kako

Autor: Dnevno.hr

Bosanskohercegovačko-srpski pjevač Zdravko Čolić (71) početkom prosinca gostovao je u emisiji “Kod nas doma” na HRT-u, gdje se dotakao i slavljenja Božića u bivšoj Jugoslaviji.

“Moj otac je radio u onoj bivšoj državi, socijalizam, bio je u unutrašnjim poslovima u policiji i to se u državnim poslovima nije smjelo slaviti, ni Uskrs, ni Božić, ni Bajram, ništa nije bilo od toga. Sve je bilo zabranjeno. Iz djetinjstva nemam te božićne radosti, imam novogodišnju jelku. Nova godina je slavljena i državni praznici, a ovi vjerski praznici nisu imali to odobrenje. Tu je bilo deficita, vezano za božićne praznike, kasnije, kada je krenulo, sve je to obilježavano, svatko na svoj način i dandanas ljudi vode računa… Svatko ima pravo slaviti ono što hoće i ono što voli”, ispričao je Čolić.

Ta je izjava podigla dosta prašine jer su na društvenom mrežama uslijedili komentari koji ga optužuju za širenje neistina. “Što sam se ja kolača najela na Božićima i Bajramima u Jugoslaviji, a nikada me nisu uhvatili. Sad vidim da sam ja zapravo bila disident”, “Božić se u mojoj obitelji slavio prije, za vrijeme socijalizma i nakon njega. To što ga neki nisu slavili, nije stvar zabrane. Zabrana slavljenja je izlika koja je nastala u 90-ima kad su iznenada otkrili vjeru”, neki su od komentara na Twutteru.





“Da netko slavi znao si, jer je tog dana diskretno otišao na misu”

No, ima onih koji smatraju da je pjevač sve točno izjavio. Novinarka Snježana Vučković iz Zagreba iznijela je svoja sjećanja.

“Nije ništa krivo rekao. Voljela bih da oni stariji od 40 poslušaju što je Čola izjavio i da mi kažu koji je dio netočan. Komunisti nisu slavili vjerske blagdane. Točka. Jasno je rekao da mu je otac bio dio “aparata”, a ako si bio komunist – ništa od vjerskih blagdana. Svim ostalima Božić/Bajram nije bio zabranjen, ali nije bio javan niti pretjerano poželjan.

Zagreb se kitio tek uoči Nove godine i to isključivo girlandama, lampicama i zvjezdicama, a u izlozima su bili Djeda Mrazovi.

Ti isti Djeda Mrazovi su nas darivali po firmama. Nikakvi Djed Božićnjaci. Nigdje po Zagrebu na javnim mjestima za vrijeme Božića nije bilo jaslica, križeva ni Isuseka.

Da netko slavi Božić, znao si jer je tog dana diskretno otišao na misu, a iz njegove kuće bi zamirisao malo bolji ručak. Ali, takav nije bio član CKSKJ. Čolićev stari jest. I zato ne pamti Božiće, nego samo Novu Godinu.

Mi smo ’91. prvi put javno feštali na Badnjak i javno se poljubili za Božić. Tad smo prvi put i čuli za riječ “advent”. Slavili smo u kafiću i svima nam je bilo čudno zakaj slavimo prije Nove godine”, zaključila je novinarka.