ISPOVIJEST BIVŠE REDOVNICE I MINISTRICE BERNARDICE: ‘Profesori ritualno konzumiraju kokain, piju, ovisni su o po*nogra*iji, kockaju’

Autor: T. Š.

Bivša redovnica, danas psihologinja Bernardica Juretić Rožman u intimnoj ispovijesti za Story progovorila je o kratkom izletu u politiku, braku s poduzetnikom Vladom Rožmanom, obitelji, borbi s karcinomom debelog crijeva, koji joj je dijagnosticiran prije dvije godine te djelovanju u Zajednici Susret i odvjetničkjo eliti koja u Zajednicu dolazi po pomoć u borbi od ovisnost.

Juretić Rožman je otkrila da je prvo od troje djece iz tradicionalne katoličke obitelji, no da obitelj nije dobro reagirala na njenu najavu odlaska u samostan.

“Otac je plakao”

“Uvijek sam bila živa i vesela i moji su mislili da samostan nije za mene, da ću se osjećati sputano. Oni su mislili valjda da se časne sestre ne smiju, ne šale, da su uvijek ozbiljne. Kad sam vidjela da ne prihvaćaju moju ideju odlaska u samostan, jednostavno sam otišla.

Nakon par dana sam došla doma po osobne stvari. Mama nije bila doma, otac je bio i razgovarao je sa sestrama koje su došle sa mnom i plakao je, a teta se malo ljutila pa me malo hvalila. I tako… Zapravo je to očekivana reakcija kad ljudi nemaju dovoljno informacija ili prosuđuju na temelju predrasuda”, otkrila je Bernardica.

Kokain, kocka, pornografija

Progovorila je i o onima koji pokucaju na vrata Zajednice kako bi potražili pomoć, a riječ je, kaže, o odvjetničkoj eliti koja se bori ovisnošću o kokainu, kocki i pornografiji.

“Živimo u društvu u kojemu je nenormalno postalo normalno. Pa je normalno da odvjetnici, doktori, bankari, profesori – rekreativno ili, bolje rečeno, ritualno konzumiraju kokain, da piju, da su ovisni o pornografiji, da kockaju. Nažalost, nije baš normalno da i potraže pomoć.

Ja ne poznajem puno imena jer me ne zanimaju ‘face’, tako puno puta ispadnem i smiješna jer kad netko kaže ime, očekuje valjda da ću ja biti fascinirana, a ja nemam pojma tko je to. Meni su svi ljudi isti. Zanima me njihov problem i mogu li im pomoći. Nažalost, mnogima se ne može pomoći jer ne žele pomoć ili bi htjeli da vi odradite umjesto njih ono što bi sami trebali”, otkrila je.