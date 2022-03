INSPIRATIVNA PRIČA CHEFA ANTONIA: Izgubio je vid nakon što ga je pogodio komad rakete od vatrometa, ali kuhinje se nije odrekao

Autor: T. Š.

Antonio Ciotola osjeća miris svakog pojedinog sastojka. Iako ne vidi, može spraviti najzahtjevnija jela. “Za mene nije problem to što ne vidim jer vidjeti se može i rukama”, govorio chef.

On čuje kad je luk za špagete carbonaru dovoljno pečen, a po mirisu zna kad je voda za špagete proključala. “Vilicom mogu zaključiti je li slanina postala tvrđa, počinje li se lijepiti za tavu ili je postala hrskava. To osjećam po sluhu i mirisu. To ne znači da sam bolji od drugih kuhara, samo sam bolje koncentriran jer mi ništa ne odvraća pažnju. Oslanjam se na čula mirisa, dodira i sluha”, pojasnio je chef u jednom intervjuu.

Još kao mladić radio je kao kuhar u rodnom Napulju. Zajedno sa suprugom 2001. je otvorio restoran. Vid je izgubio 2005. godine kad ga je pogodio komad rakete ispaljen u vatrometu. Nije se htio prekvalificirati za neko drugo zanimanje.

“Odmah sam primijetio da mogu rukovati nožem. Nož je moj prijatelj. U početku sam se znao posjeći, sad se to više ne događa”, otkrio je chef.

Njegova kuhinja ostala je ista kao i prije. U početku mu je pomagala jedna kuharica, a danas mu povremeno pomaže supruga Manola, koju je gubitak vida njenog supruga izrazito šokirao, no nije gubila nadu.

“Čitav svijet nas se srušio. Nismo znali kako ćemo dalje. Sve je ispalo iz ravnoteže a onda smo s vremenom našli put. Čovjek se mora pokušati izboriti sa situacijom”, kazala je Manola Mariani.

Ovaj par dobio je i djecu poslije nesreće. Antonio nikad nije vidio svoje sinove. Danas sudjeluje u brojnim natjecanjima, nastupa na televiziji i obućava buduće kuhare. U njegovom restoranu ima čak 60 mjesta i gotovo su svake večeri popunjeni. Gosti ne primjećuju da jela spravlja kuhar bez vida.

“Jela su vrlo dobra. nitko od nas ne bi pomislio da je kuhar slijep”, kazao je jedan od gostiju.

Antonio je prije nesreće sanjao Michelinovu zvjezdicu, a taj san još uvijek postoji te se nada da će isti i ostvariti.