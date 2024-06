Incident na poslu zbog kajkavskog: ‘Dobio sam ukor, sad mi šef želi skinuti s plaće’

Autor: T.Š.

U modernom radnom okruženju, gdje je komunikacija ključna za uspjeh i efikasnost, nesporazumi mogu lako eskalirati u ozbiljne probleme. Tako je jedan muškarac iz Dalmacije, po priči na Redditu, nedavno doživio neugodno iskustvo na svom radnom mjestu. Naime, njegov posao zahtijeva stalnu komunikaciju s klijentima iz cijele države, gdje koristi standardni hrvatski jezik, no suočio se s problemom razumijevanja dijalekata iz određenih dijelova Zagorja i Međimurja.

Tijekom jedne takve interakcije, zamolio je klijenticu da prilagodi svoj govor kako bi je mogao razumjeti, što je rezultiralo njezinom ljutnjom i neugodnom situacijom. Njegov nadređeni ga je potom ukorio za neprofesionalno ponašanje i čak predložio oduzimanje dijela plaće zbog greške koja je proizašla iz nesporazuma. Frustriran zbog nepravde, Dalmatinac je na Redditu zatražio pomoć. Pita se može li potražiti pomoć sindikata ili zaštitu radničkih prava, jer smatra da nije u njegovom opisu posla poznavanje svih lokalnih dijalekata, već korištenje standardnog jezika.

“Na poslu san u stalnoj komunikaciji s klijentima iz cile države. Ja san iz Dalmacije i ajmo reć pričan standardnin jezikon kad san na poslu. Inače ne, al to nema veze s ovin. Uglavnon, ja ove ljude iz nekih dijelova Zagorja ili Međimurja ništa ne razumin. Ka da mi pričaju klingonski. Situacija je bila da san takvu osobu zamolia da prilagodi govor da je razumin šta želi od mene jer joj ne mogu pomoć ako je kurca ne razumin. Žena se naljuti i krene mi srat nešto na tome jeziku njenon. Voditelj mi je posli kenja kako san neprofesionalan i da mi nekakav ukor (lol). Ja san mu objasnia da u opisu posla nije poznavanje tog dijalekta nego korištenje standardnog hrvatskog jezika. Nije moje da naučin kajkavski iz svake selendre nego je na tin ljudima da pričaju tako da ih ja baren donekle razumin. Tako da san neki dan naučia da “no” ne znači ne nego da. Pitan je nešto i ona meni ponavlja no no. Meni u glavi ne ne i radin po tome ka da mi je negativno odgovorila. Krivo napravin i ženi sjeben nešto njenon krivicon i sad mi taj šef želi skinit sa plaće iznos te greške koja nije moja krivica. Taj ukor san nekako prihvatia aj, al ovo nema šanse. Jel se mogu ja obratit nekakvon sindikatu ili zaštiti prava radnika? Ako poslodavac želi od mene da znan dodatni jezik onda neka mi plati tečaj. Ovo smeće nije bilo u opisu posla”, opisao je svoju situaciju koristeći svoj dijalekt.

“Vama pod hitno treba novi posao”, “Molim te prilagodi tekst da ti možemo pomoći”, “Koj si napisal nič te ne razmem”, nizali su se komentari, a javio se i jedan bivši kolega koji je otkrio kako problem kojeg je spomenuo reditovac nije ništa novo.

“Ja sam “čistokrvni” Zagorac i u potpunosti te razumijem. Imam iskustvo rada u korisničkoj podršci koju su zvali iz cijele RH i jako dobro znam kako to nezgodno ponekad bude, a pogotovo sa starijom populacijom. Baš raspravljam sa svojima doma kako je uistinu teško nekome tko nije iz sjeverne Hrvatske, objasniti tu česticu “no” u našem dijalektu. Mi ju najčešće koristimo u obliku “pa no” kad želimo potvrditi nešto što je očito (“pa da”). Svakako smatram da je pretjerana reakcija tvog nadređenog. Možda je najbolje da ubuduće takvim korisnicima izravno kažeš da ih ne razumiješ i pristojno zamoliš da prilagode govor jer im u protivnom nisi u mogućnosti pomoći, ili da zamoliš nekog od kolega kojima će to biti manje izazovno”, poručio mu je muškarac.

Drugi se osvrnuo na način na koji je Dalmatinac zatražio pomoć. “Prijatelju, to što nisi uspio čitav život naučit nešto banalno poput riječi “no” koja se pojavljuje stvarno svugdje je zaista tvoj problem i ni na koji način krivica tvog šefa. Zeznuo si. Ako si toliko arogantan da smatraš da je potpuno korektno da forsiraš ovaj post napisat svojim dijalektom, a da se pritom ne trebaš trudit naučit tuđe dijalekte, onda zaslužuješ sve što te u životu čeka. A mislim da nisi glup nego jednostavno beskrajno bahat, pošto znaš dobro šta radiš kad napišeš ovoliki zid teksta na tovarskom”, ljutito mu je poručio reditovac.

“Tri dana su se sprdali s mene”

Jedan reditovac javio se i zaintrigirao svojim komentarom druge, koji nisu shvatili o čemu piše. “Jednom sam na poslu rekao da ne volim zdenu kavu. Naravno, svi me pitali kaj to “zdeno” znači. Tri dana su se sprdali s mene. Al ja moram znati kaj je pinjur, pura i sl”, opisao je muškarac i pojasnio značenje riječi ‘zdeno’.

“Znači hladno. Pa mislim, ako kažeš da ne znaš neku njihovu riječ, odmah krenu glupa pitanja i komentari: “Kako to ne znaš? Pa to svi znaju” i sl. Uglavnom, meni je sasvim normalno bilo da ne znaju kaj znači zdeno, reko sam da je to hladno i mislim si to je to. Wrong. Tri dana su stalno bili komentari “kako si ti ono reko hladno? Zdenko? Hehehehe”. Bitno da su oni u svojim glavama jako duhoviti”, sarkastično je zaključio.









U konačnici, reditovci su zaključili kako nije problem različitih dijalekata, koliko same komunikacije. “A što mislite kako je nama Slavoncima sa svima vama i vašim dijalektima. Prilagodiš se. Čak štoviše ja sam osobno za što više čuvanja tih govora, samo vi kajkajte i čakajte, ikajte i ekajte. To je bogatstvo našeg jezika, i ako se samo malo potrudiš nije problem naučiti nešto novo. Na kraju krajeva, nije sramota pitati “što to točno znači”, ali naravno pristojno. Nikad mi nitko nije bezobrazno odgovorio i objasnio”, zaključio je jedan reditovac.