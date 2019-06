HRVATSKA POLICIJA PROGLEDALA ‘KROZ PRSTE’ SRPSKOJ CAJKI: Oprostili joj nevjerojatan gaf?

Autor: dnevno.hr

Poznata srpska pjevačica Rada Manojlović u razgovoru za srpske medije otkrila je kako ju je hrvatska policija uhitila zbog prebrze vožnje, ali se među hrvatskim policajcima češće uspije izvući od plaćanja kazni negoli, među srpskim policajcima.

“Ranije sam i kroz naseljeno mjesto znala pretjerati. Mladost, ludost! Međutim, otkad sam kupila bolji i brži auto, dajem gas samo kad negdje žurim”, priznala je pjevačica dodajući da ne zna točan iznos svoti koje je platila za kazne radi prebrze vožnje.

“Ne znam koliko sam novaca dala na kazne, ali sigurna sam da je svota ogromna. Glava me zaboli kad mi stigne kuverta. Čak za neke prekršaje nisam bila sigurna da sam ih i napravila, ali u pismu uvijek piše sve crno na bijelo”, istaknula je otkrivajući kakvim se konkretno trikovima služi kada ju zaustavi hrvatska policija. prema pisanju Kurira u Hrvatskoj je često na meti zbog prebrze vožnje, a često joj se posreći,pa se izvuče dajući policajcima poneki iznos za kavu ili ručak, usputno ih šarmirajući, što joj vidno uspješno ide.

“U usporedbi sa Srbijom, gdje radar sve bilježi, u Hrvatskoj mi se ponekad posreći. Tamo se uvijek utrkujem s presretačima, nekad se zanesem, zamislim i pritisnem papučicu za gas, ali to nije divljanje po putu da se razumijemo. Ne prekoračim brzinu više od 50 km na sat, onda se samo ispred mene pojave presretači s rotacijom i odmah znam što me čeka. Kad me tamo zaustave, odmah znam da sam nešto uprskala. Probam ih šarmirati, otpjevam im nešto, ili im dam neki dinar da se okrijepe, da popiju kavu ili neko pićence. Nekad mi to ne uspije, pa im ponudim i novac za ručak. Tako uspijem da izbjegnem kaznu. Događa se da je prepolove, a ima i slučajeva kad me uopće ne zabilježe. Kažu: “Rado, plati pa se klati i divljaj!”, dodala je Rada.