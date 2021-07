Hrvatica mašta o svom kolegi dok je intimna sa suprugom, terapeutkinja otkriva je li riječ o preljubu ili razbibrizi

Autor: T.Š.

Voditeljica Barbara Kolar u emisiji ‘Kod nas doma’ razgovarala je sa seksualnom terapeutkinjom Natašom Barolin Belić o ‘pčelicama i ptičicama’ kako je izjavila Kolar, odnosno ‘mentalnoj prevari’. Konkretno su komentirale priču gledateljice koja mašta o svom kolegi, čak i kad je intimna sa svojim suprugom. Sve to traje godinama.

U kojem slučaju je riječ o svojevrsnom problemu, a kad je riječ samo o njenoj ‘igračkici’, odnosno razbibrizi, pojasnila je terapeutkinja.

Kombinacija stvarnog i imaginarnog

Naime, gledateljica koja je opisala zanimljivu kombinaciju stvarnog i imaginarnog života, navodi da lijepo živi sa svojim suprugom, no u trenucima kad joj je teško u mislima ‘odlazi’ sa svojim kolegom. Zbog cijele situacije osjeća grižnju savjesti i nije sigurna kako bi se trebala postaviti.

“Što učiniti? Je li ona preljubnica ili je skroz ok? Je li to dvostruki život, mentalni preljub?” upitala je Barbara Kolar.

Fantazije koje traju godinama upućuju na problem u braku

Terapeutkinja pojašnjava da je sve stvar kako na to gleda osoba koja se s takvim maštanjima i fantazijama nosi. Kako je gledateljica izjavila da njena maštanja traju godinama, terapeutkinja smatra da je ipak riječ o nečem ozbiljnijem.

“Ako je samo svijet njene mašte i fantazije onda je to jedna priča. Onda je to njena igračkica, njena razbibriga. Ako je ona godinama zaljubljena u tog čovjeka, ako gaji emocije, razmišlja da bi voljela biti u odnosu s njim,…onda bi to moglo reći da nešto u njenom braku nije u redu” ističe Barolin Belić.

Emocije u ljubavnom trokutu

Terapeutkinja dodaje i kako tzv. mentalni preljub ipak ne može usporediti s fizičkim. “Emocije i emocionalni kontakt ne izjednačujem s fizičkim preljubom”, pojašnjava i ističe da je razlika u tome ukoliko treća osoba emocionalno utječe na odnos dvoje ljudi, odnosno ako se radi o razmjeni emocija u tzv. ‘ljubavnom trokutu’.

Zrelo partnerstvo

“Ima li razloga osjećati se loše, je li žena kriva prema svojem mužu?” upitala je Kolar.









“Mislim da je tu važno koliko smo mi ljudi zreli i koliko smo svjesni, jer ako smo zreli i svjesni i znamo da time što smo ušli u brak ili partnerstvo, ne znači da ne doživljavamo više druge”, pojašnjava terapeutkinja koja dodaje da je normalno da se dvije osobe koje su u vezi ili braku mogu našaliti na način da komentiraju kako je neka druga osoba lijepa, odnosno da bi zreli partneri trebali prihvatiti činjenicu da nam se, čak i kad smo u vezi, može sviđati druga osoba, što ne znači da ćemo zbog toga s istom i željeti imati bilo kakav intiman odnos. Važno je dodaje, znati da to neće naštetiti braku ili vezi. No, ako to netko doživljava kao strašno velik problem savjesti ili krivnje onda to treba malo istražiti, ističe.

Za kraj uputila je savjet – najprije treba pokušati razgovarati s partnerom/partnericom ili otići porazgovarati s nekim i istražiti pravi izvor osjećaja krivnje. Tad bi trebali moći shvatiti je li riječ o problemu ili tek bezazlenoj maštariji.