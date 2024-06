Hrvatica će pamtiti prošlo ljeto: ‘Pomislila sam da me ugrizao pauk ili neka buba’

Autor: T.Š.

Ljeto sa sobom nosi nebrojene radosti, a uz mnogima neizbježno kupanje u moru, ne propuštamo ni opuštanje na plaži i upijanje toplih sunčevih zraka koje pružaju osjećaj slobode i sreće. No, iza idilične slike krije se i potencijalna opasnost, što je najbolje osjetila Ana, naša sugovornica, koja je prošlo ljeto doživjela pravu kalvariju zbog prekomjernog izlaganja suncu.

Ana, inače strastvena ljubiteljica sunca i mora, već je prvog dana svog godišnjeg odmora na Jadranu odlučila dobiti nešto boje pa je na plažu došla već u osam sati ujutro, a ostala je do večere. Prije večere osjetila je blago pečenje na koži. “Prvi dan sam primijetila da sam malo izgorjela, ali nisam previše brinula. Inače brzo potamnim, a i tamnije sam puti”, rekla nam je Ana koja se, unatoč početnim simptomima opeklina, nastavila sunčati svaki dan, i to od ranih jutarnjih sati do kasnog popodneva, koristeći tek sredstvo za samotamnjenje bez zaštitnog faktora.

Pretposljednji dan odmora, Ana i njen partner odlučili su izaći na večeru. Za tu priliku, Ana je odabrala posebnu haljinu s otvorenim leđima, želeći pokazati svoju preplanulu put. No, baš kad su bili na izlasku, njen partner ju je upitao: “Što ti je to na leđima?” Zbunjenoj Ani nije bilo jasno o čemu govori, iako je priznaje, osjećala stalno zatezanje kože pa je njen partner uzeo mobitel i fotografirao joj leđa kako bi vidjela o čemu govori. Slika je otkrila veću tamnu, crvenkastu mrlju s mjehurićima koja nije izgledala nimalo bezazleno. “Pomislila sam da me ugrizao pauk ili neka buba, ali nam je svejedno bilo neobično koliko se brzo proširilo”, opisala je Ana, koja je vjerovala kako se promjena dogodila preko noći.

Posljedice pretjeranog izlaganja suncu i savjeti za zaštitu

Po povratku u Zagreb, Ana je odmah potražila savjet liječnika. Upućena je hitno dermatologu koji je u konačnici dijagnosticirao dermatitis uzrokovan prekomjernim izlaganjem suncu te opekline. “Rekli su mi da je moglo biti puno gore,” priznala je Ana s olakšanjem. Osim terapije, do kraja ljeta nije uživala u omiljenoj aktivnosti, jer je morala izbjegavati sunce dok koža nije zacijelila. Liječnici su je upozorili na moguće posljedice prekomjernog izlaganja suncu, uključujući opekline i trajna oštećenja kože.

Pretjerano izlaganje UV zrakama može uzrokovati brojne zdravstvene probleme. Najčešći simptomi su crvenilo, pečenje i mjehurići na koži, ali dugoročno sunčanje bez adekvatne zaštite može dovesti do prijevremenog starenja kože, trajnih oštećenja poput hiperpigmentacija.

Kako bi se zaštitili, stručnjaci savjetuju korištenje krema za sunčanje SPF 30 ili više, koju je potrebno nanijeti barem 20 minuta prije izlaska na sunce te obnavljati svaka dva sata, posebno nakon plivanja ili znojenja. Kada koristite kremu sa zaštitnim faktorom 30, to vam omogućuje da budete na suncu 30 puta duže nego bez zaštite prije nego što koža počne crvenjeti.

Nije dovoljno pobjeći u hlad

Šeširi sa širokim obodom, sunčane naočale s UV zaštitom i lagana, prozračna odjeća mogu pomoći u zaštiti kože. Sunca je najjače između 10 i 16 sati pa pokušajte planirati aktivnosti na otvorenom izvan tog vremena.









Kada su u pitanju bebe i djeca, treba biti posebno oprezan. Bebe trebaju biti u hladu i odjevene u zaštitnu odjeću, a osim kreme, djeca trebaju nositi šešire sa širokim obodom i zaštitnu odjeću. Dječje kreme za sunčanje imaju posebno visok faktor zaštite od sunca, obično su bogatije masnoćama i otpornije na vodu – često bez boja ili mirisa.

NIVEA zaštita od sunca za bebe s visokim SPF pruža zaštitu za osjetljivu kožu beba. Posebna zaštita od sunca mora biti nanijeta na dijelove tijela koji nisu zaštićeni odjećom. Idealan bi bio sprej ili losion za sunčanje sa SPF 50+.

Važno je napomenuti kako su ljudi sa svjetlijom kožom osjetljiviji na UV zrake i imaju veći rizik od oštećenja kože, no to ne znači da osobe s tamnijom kožom, kakva je Anina, ne trebaju zaštitu jer UV zrake mogu uzrokovati štetu bez obzira na ten.









“Sada se uvijek štitim i sunčam odgovorno. više nikad na plažu bez dobre kreme, šešira i hlada,” zaključila je Ana koja na plažu više ne odlazi bez kvalitetne zaštite protiv sunca, što krema bez zaštitnog faktora koju je koristila nije nikako bila. Česta je to greška koju i danas rade mnoge žene, ne obraćajući pažnju na detalje koji pišu na ambalažama pa se nerijetko dogodi da nesvjesno koriste proizvod koji u sebi ne sadrži potreban SPF.

