Hrvati užarili mrežu zbog novog trenda: ‘Žena i ja se razbijemo ko kante s guštom’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

O novim trendovima za vjenčanja u 2024. godini počelo se brujati još prošle godine, a insjaderi su istaknuli kako osim žarkih boja, mini vjenčanica i disco kugle, na scenu stupaju kokteli.

No, dok razni modni časopisi pišu i najavljuju trendove, Hrvati su na Redditu otkrili kako se nose s jednim od novijih trendova, a to su vjenčanja bez djece.

“Što mislite o svadbi bez djece? Jeste li bili pozvani na takvu svadbu? Kako su vas pozvali na takvu svadbu? Biste li se uvrijedili da ne možete povesti svoju djecu na vjenčanje?” glasilo je pitanje koje je pokrenulo raspravu.

“Pir bez djece, što je sljedeće?”

Kako se čini po odgovorima, mnogima pozivnica na vjenčanje s napomenom ‘bez djece’ ne bi zasmetala, no neki su otkrili kako bi se naljutili ako bi takvu pozivnicu dobili od užeg člana obitelji. Bilo je i onih koji su napisali kako jednostavno ne bi otišli na vjenčanje na koje nisu pozvana ni njihova djeca.

“Imam dvoje djece, ako bi me netko pozvao na pir bez djece ne bi ih vodila ako bi uspjela organizirati čuvanje, ako ne, ne bih otišla i to je to. Osobno čak preferiram pir gdje nema male djece, napominjem male znači od 0 do cca 4 godina. Njima je to zanimljivo kratko vrijeme, roditeljima naporno, brzo budu umorni itd. Još ok povesti ih na onaj dnevni đir da vide ceremoniju i tako to, ali poslije večernji dio u sali, mislim da im je korisnije kući spavati nego biti u glasnom i zadimljenom prostoru”, napisala je jedna reditovka.

“Pa evo, nas su pozvali na svadbu bez djece prije cirka godinu dana. Nije nam bio neki bed, jer razumijem i mladence, radili manju svadbu da se provesele s najmilijima, a iskreno ne možeš to kad je dvoje, traje male djece s tobom.

To je i jedan od razloga zašto nismo išli, jer nemaš gdje bebu od dva-tri mjeseca ostaviti, ali nije da se zbog toga ljutim na mladence. Dok npr., išli i na svadbu s djecom prije toga i to na kraju ispadne radi reda, ostaviš kovertu i idemo doma jer su klinci nemogući, dosadno im, glasno i sl..”, podijelio je svoje iskustvo reditovac.

Pozivnica na vjenčanje samo ‘za dvoje’

Jedna je žena otkrila pomalo neobičan način na koji je na svom vjenčanju ograničila broj djece. “Mi smo jednostavno rekli dvoje ljudi po pozivnici i nema mjesta za više i gotovo. Neki su se najavili sa dvoje djece, rekli im da nažalost nema mjesta i da neće biti baš djece radi toga i adio mare”, opisala je.









“To mi je totalno ok. Ni ja ni frendovi ne vučemo djecu na svadbe. Mali su i idu rano spavati, a i za roditelje je lijepo tu i tamo izaći bez vrištećih klinaca, “Mislim da je retardirano. Ne bih se uvrijedio, ali bih mislio da nisu normalni ako imaju takve zahtjeve. Nisam bio pozvan na takvu svadbu. Na svadbe uglavnom ionako ni ne vodim djecu jer im je to brutalno dosadno i glupo, “Glupe su mi takve svadbe. Da me netko pozove na svadbu, ali mi djeca nisu pozvana, ne bih išao”, “Evo moj brat radi svadbu i da mi kaže da ne smijem svoju djecu povest, koja ga obožavaju, i on njih…stera bi ga u onu stvar i doveo cijeli vrtić”, “Zamisli imat malog rođaka ili pak od sestre/brata djeca i nepozvat ih. Prije bi da me zemlja proguta”, “Čuo sam za male svadbe koje nemaju ni 300 uzvanika, ali za svadbe bez djece? Šta je sljedeće”, “Ostavljamo dicu kući i žena i ja se razbijemo ko kante s guštom. Tko voli nek’ ih vodi, mi ne vidimo smisao, teže nama, njima ništa bez čega ne mogu”, nizali su se komentari.









Naposljetku, jedna je reditovka primijetila još jedan zanimljiv trend. Usporedila je današnja vjenčanjima s onima iz svoje mladosti, kao i svojim te otkrila kako niti tada nije primijetila djecu na vjenčanjima, ali je navela neke druge razloge.

“Ne znam što bih rekla, ne bi mi palo na pamet reći nekome da ne dovodi djecu, ali isto tako ne zastupam ni vjenčanje u 40-ima kada svi oko nas/vas imaju hrpe djece. Mi smo se oženili dok oko nas nitko nije imao djecu ili malo tko, i hvala bogu da je tako. Također se u našem okruženju ne prakticiraju maloljetnički ili porodi mlađih punoljetnica, niti višestruki porodi u desetljećima razmaka, stoga da, zaista nitko s malom djecom nije ni imao potrebe biti na našemu vjenčanju. Na tuđim vjenčanjima također uglavnom ne bi ni bilo djece, a na vjenčanje gdje bi bila zabranjena djeca nikad nisam bila pozvana”, opisala je svoje iskustvo.