Hrvat upao u grupu majki i opleo po supruzi: ‘Što sam napravio da mi skače za vrat?’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

U popularnoj Facebook grupi ”Mamine tajne anonimne i javne” većinom žene dijele iskustva i savjete, no s vremenom su u ovu javnu grupu počeli ulaziti muškarci, a sve ih više i prati same objave.

Ipak, rijetkost je da neki muškarac postavi pitanje u grupi, a upravo jedna takva objava privukla je veliku pažnju članica grupe. Naime, sa svojim se problemom obratio jedan suprug koji je od članica grupe zatražio mišljenje.

Frustriran i nedovoljno cijenjen

“Zanima me mišljenje od vas cura. Znači ovako, ja kao mladi tata jako sam ambiciozan, trudim se dati svojoj obitelji maksimum. Radim do kasno svaki dan, ako imam slobodan dan onda ili ga provedem sa djetetom ili radim negdje drugdje, a u najgorem slučaju uzmem dan za sebe. I na kraju svega ovoga meni se samo traže mane i što sam napravio da se meni skoči za vrat”, započeo je muškarac.





“Samo da kažem da zarađujem iznadprosječno i nikad nisam plaću potrošio za sebe, i uvijek bi je prvo rasporedili i onda bi ja uzeo za sebe mrvicu. A moja žena sve što ja volim mi kaže ‘da bar to nemaš’. Radim svoje vino i tih mjesec dana u godini što imam oko toga posla, ona mi kaže ‘da ti bar to propadne jer što će ti to’. Evo što vi kažete, baš me zanima?” upitao je muškarac članice grupe.

Mamini savjeti i komentari

Brojne članice grupe komentirale su njegovu situaciju i pokušale dati korisne savjete, a većina je zaključila kako ženi nedostaje suprugove pažnje.

“Čovječe, pa ti ni u jednom kontekstu i niti jednom riječju ne spomenu svoju ženu, osim da ti nije prioritet. Tu ti leži problem. Žene su emotivna bića”,

“Slobodan dan se provodi s obitelji, ženom i djecom, a ne negdje drugdje. Samo malo više pažnje toj ženi i bit će sve ok”,

“Ti si taj koji je slijep, žena ti govori da nisi nikad doma i što joj vrijede kule i vile kad je sama i ima pravo”,

“Ili je do zla boga razmažena pa laprda da nije u njoj, ili to govori iz bijesa jer bi te htjela više za sebe, da se više posvetiš njoj, trećeg nema”, neki su od komentara i savjeta.









Kako riješiti problem?

Situacija koju je muškarac opisao sugerira da se osjeća frustriranim i nedovoljno cijenjenim unutar svoje obitelji, unatoč svom trudu i naporima koje ulaže kako bi pružio najbolje za svoju obitelj.

Ukoliko ste se našli u sličnoj situaciji, ovo su savjeti koji bi mogli pomoći riješiti neugodnu situaciju.

Komunikacija: Važno je da otvoreno razgovarate sa svojim partnerom/partnericom o svojim osjećajima i potrebama. Pokušajte objasniti kako se osjećate i koliko vam je važno da se vaš trud i doprinos prepoznaju i cijene. Pritom nemojte zanemariti partnera/partnericu i njegove osjećaje, te poslušajte što ima za reći kako bi bolje razumjeli njegovu/njezinu perspektivu.









Ravnoteža između obaveza i slobodnog vremena: Ako radite naporno i radite mnogo sati, važno je da imate vremena za opuštanje i brigu o sebi. Ravnoteža između poslovnih i obiteljskih obaveza te vremena za sebe važna je za vaše fizičko i emocionalno zdravlje.

Postavljanje granica: Razgovarajte o tome kako zajedno možete postaviti granice u vezi s financijama i kako najbolje upravljati obiteljskim proračunom. Možda ćete trebati izraditi jasan plan koji uključuje kako raspoređivati sredstva za obitelj i osobne potrebe.

Razumijevanje prioriteta: Pokušajte bolje razumjeti prioritete i potrebe partnera/partnerice. Možda postoje razlozi zašto reagira na određene načine. Pomaže ako zajedno istražite svoje ciljeve i snove te kako ih zajedno ostvariti.

Bračno savjetovanje: Ako se osjećate da ne možete riješiti ove probleme sami ili da su konflikti duboki, razmislite o potrazi za bračnim savjetovanjem. Stručnjak za odnose može vam pomoći razgovarati o problemima i raditi na rješenjima.