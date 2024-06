Hrvat u nekoliko sati izazvao lavinu reakcija, lome se koplja oko obveznih testova očinstva

Autor: T,Š,

Na Redditu je pokrenuta rasprava koja je izazvala burnu reakciju među korisnicima iz Hrvatske. Pokretač teme postavio je pitanje: “Muškarci, što mislite, trebaju li testovi za očinstvo biti obavezni?” te je pozvao na diskusiju: “Koje je vaše mišljenje? Kada bi se to uvelo kao neki standard, biste li na to gledali kao nešto pozitivno ili smatrate da nema potrebe za tim u našem društvu?”

U samo osam sati, ova objava je prikupila 365 reakcija, što jasno pokazuje koliko je tema relevantna i kontroverzna među reditovcima. Rasprava se rasplamsala, s brojnim komentarima i različitim mišljenjima o tome bi li uvođenje obaveznih testova očinstva bilo korisno ili bi predstavljalo nepotrebnu mjeru u društvu.

Zagovornici obaveznih testova očinstva ističu kako bi takva praksa osigurala pravnu sigurnost te kako bi muškarci bili zaštićeni od lažnih očinstava, ali i kako bi obavezni testovi smanjili obiteljske sukobe. S druge strane, protivnici ove ideje upozoravaju da bi obavezni testovi očinstva narušili sklad obitelji i unijeli nepovjerenje prema ženama. Ističu da bi razotkrivanje bioloških činjenica moglo uzrokovati emocionalnu bol, razarati obitelji i imati dugoročne psihološke posljedice za djecu.

“Uvijek izvan sumnje i mirna Bosna”

Rasprava o obaveznim testovima očinstva otvorila je kompleksna pitanja pravde, etike, privatnosti i praktičnosti, a pokazala je i kako su žene u Hrvatskoj poprilično osjetljive po pitanju ove teme. U nastavku donosimo neka od promišljajna Hrvatica i Hrvata.

“Trebaju biti, prvenstvo da se zaštite muškarci kojima je podmetnuto tuđe dijete kao “njihovo”. Pa na kraju odgajaju tuđe dijete. Kako žene imaju pravo birati hoće li će zadržati dijete ili ići na pobačaj, tako muškarac treba imati pravo birati. Znam da ću dobit optužbe zbog ovoga”, “Muškarac ima pravo birati. Samo mora platiti iz vlastitog džepa”, “Kao žensko nemam ništa protiv tog”, “Osobno mislim da ako ne vjeruješ osobi s kojom spavaš da ne trebaš ni bit sa njom…, tako da si uvijek izvan sumnje i mirna Bosna”, “Da, trebaju biti obavezni. Odmah otkloni svaku sumnju (ako postoji) i lakše je uvijek reći obavezno je nego se opravdavati zašto sumnjaš (a neki vjerojatno s razlogom sumnjaju)”, nizali su se podijeljeni komentari, no mnogi su došli do zaključka kako je povjerenje u partnera najbitnije.









“Ako si ti moja cura, žena što god, i ja tebi ne vjerujem do te mjere da trebam test očinstva, onda mi ne možeš biti cura, žena, što već. Povjerenje je temelj svake kvalitetne veze i smatram da je inzistiranje na tom testu po defaultu krajnje uvredljivo i jadno”, “Da upravo rodim i partner me pita za test očinstva bez ikakve sumnje/dokaza na prijevaru ili ako nemam prošlost gdje sam varala, pljunula bih mu u lice. Ako sumnja postoji, dakako, ali inače bih to shvatila kao osobnu uvredu, ili da je požalio život sa mnom i sad ispipava sve opcije, koliko god one nategnute bile”, Mjerenje je jedini kriterij istine., “Sprovođenje takvog testa pod mus u principu znači da ženama nije za vjerovat i da smo po defaultu promiskuitetne. Osobno bih to smatrala uvredom; tko hoće nek’ provodi, ostale nek’ se pusti na miru”, “Hoće onda biti uvedeno i za muškarce obavezni testovi na spolne bolesti i pregledi mobitela, ili samo žene varaju?” nastavili su komentirati reditovci, a neke žene ova je tema poprilično razljutila, kao i određena promišljanja o obveznim testovima očinstva. Čini se, jedna od tema, oko kojih se među Hrvatima lome koplja.