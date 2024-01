Guverner HNB-a otkrio da boluje od podmukle bolesti pa iznenadio željom iz djetinjstva

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić gostovao je u emisiji ”Zdravlje na kvadrat” u kojoj je otkrio neke malo poznate detalje o sebi. Između ostalog, otkrio je kako se bori s podmuklom bolešću, ali i da je kao dijete htio biti smetlar.

”Najiskrenije, smetlar! Majke mi. Ujutro sam se ustajao i gledao one kamione kako su dolazili, tovarili smeće. To baš kad sam bio mali, kikić. Onda sam pričao kako to hoću pa su mi starci kupili takav kamion, pa sam se onda igrao”, otkrio je Vujčić.

Vujčić je otkrio kako boluje od podmukle bolesti te kako se protiv nje borio vježbanjem. ”To je ovako dosta jedna podmukla bolest, taj Bechterew“, započeo je.

“Ja sam imao sreću”

“Krene obično u ranim dvadesetima, i to je okoštavanje kralježnice, ali može ići i u prste i po drugim zglobovima. Ja sam imao sreću da mi je to stalo na donjem dijelu kičme, a s druge strane sam se i borio vježbanjem”, rekao je guverner.

Upitan gdje se vidi u osamdeset i nekoj godini, otkrio je kako o starosti ne razmišlja. ”Iskreno govoreći ne vidim se. Volio bih provoditi više vremena na moru, to sigurno. Volim more i volim plivati. Ja mislim da je najvažnije imati kvalitetan život. Do god je kvalitetan, super!”

Guverner je od 2012. godine, ali ovog mu posla još nije dosta, a kaže, nije ni sklon stresu. ”Pa posao je težak ali ja sam već toliko u njemu, ja bih rekao da ga s lakoćom obavljam na neki način. Puno lakše nego što je bilo na početku. Uvijek je na početku teže nego kasnije. I mogu reći da ja taj posao volim.”