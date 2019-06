‘Glava mu je virila između njezinih nogu’ Koji se moćnici kriju iza ovih skandala?

Autor: dnevno.hr

Kada su posrijedi ekscesi poznatih, naša mala zemlja nimalo ne kaska za svjetskim trendovima. Preljub, pijanstvo i nasilje – svemu je tome hrvatska javnost bezbroj puta svjedočila, no neki skandali ipak su nam se posebno urezali u pamćenje. Jedan od takvih svakako je seks-skandal HDZ-ova zastupnika Franje Lucića, čije su fotografije na kojima u bijelim gaćama pozira pred ogledalom kupaonice luksuznog hotela preplavile medijski prostor. Nekoliko fotografija u najmanju je ruku eksplicitnog sadržaja, jer Lucićeva glava u krupnom planu viri između nogu nepoznate žene, za koju se sumnja da mu je ljubavnica.

Kada je o skandalima riječ, i požeški župan Alojz Tomašević uspio je skrenuti pažnju javnosti na sebe. Naime, njegova supruga Mara progovorila je o nasilnoj strani toga bivšeg HDZ-ovca tvrdeći da ju je jednom usred svađe nekoliko puta pljusnuo i odgurnuo na radijator.

Dakako, i estrada svoje kapitalce za ovu listu ima. Akteri jednog od najvećih skandala estradnog tipa su Josip Dikan Radeljak i njegova nekadašnja supruga, poznata voditeljica Vlatka Pokos. Dikan je preko noći promijenio bravu svojeg stana u središtu Zagreba, a preko medija su intenzivno ratovli te su, među ostalim, dizane i prijave za nasilje u obitelji, Pokos je pak tada preko medija zahtjevala da joj Dikan vrati njezine osobne stvari, među kojima je navodila gaćice i bunde, dok joj je on pak uzvraćao udarac prozivajući je za zlostavljanje njegove kćeri Lane Radeljak. Trakavica se nastavila i na sudu, a Pokos je sudskom odlukom bila prisiljena isplatiti više od 300 tisuća kuna sinu svojega bivšeg muža, Leu Radeljaku.

Kada je o mijenjaju brave riječ, slična je sudbina zadesila glumicu Miju Begović, koja se našla pred zatvorenim vratima stana, također u središtu Zagreba, u kojemu je živjela s tadašnjim suprugom, građevinarom i odvjetnikom Željkom Žnidarićem. Mia je danima spavala u hodniku s torbama, a Žnidarić je pred vrata postavio zaštitare kako bi je spriječio da uđe u stan.

Neokrunjeni kralj bevande Mladen Grdović neloliko je puta pod utjecajem alkohola izazivao ozbiljne skandale zbog kojih je morala intervenirati policija, a nekoliko puta supruga Brankica prijavljivala ga je za obiteljsko nasilje.

Jedan od najpoznatijih hrvatskih glumaca s holivudskom adresom, Goran Višnjić, medijske je stupce punio avanturom s Mirelom Rupić, koja je u medijima tvrdila da je on otac njezina djeteta. U javnost je istupila govoreći o prijetećim porukama koje je dobivala od Višnjićeve supruge, on ja pak odbijao priznati njihovo dijete, no danas su odnose stabilizirali pa Višnjić uredno ispunjava svoje očinske obveze i plaća alimentaciju.