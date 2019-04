Franka Batelić u posve novoj ulozi: Ovo bi mnoge moglo iznenaditi

Autor: Dnevno

Zanimljiva uloga za zgodnu Franku.

Zagrebačka kompanija za distribuciju filmova 2i film otkrila je tko će sve od domaćih zvijezda sudjelovati u sinkronizaciji nove verzije animiranog filma Aladdin, a na popisu zvijezda našla se i naša pjevačica Franka Batelić, supruga bivšeg reprezentativca Vedrana Ćorluke koja će utjeloviti princezu Jasmine. Uz nju, šoumen Mario petreković utjeloviti će duha iz svjetiljke, a mladi Fabijan Pavao Medvešček postao je Alladin.

”’Aladdin’ je moj najdraži crtani film svih vremena, a pjesma ‘A Whole New World’ je najljepša pjesma ikada skladana za crtiće! Nije bilo sretnije osobe od mene kada su me pozvali da budem lik Jasmine u ‘Aladdinu’. Do sada sam pjevala u crtićima, a ovo mi je prvo iskustvo sinkronizacije filma”, napisala je Franka na svome Instagram profilu.