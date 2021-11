(FOTO) ZAPANJUJUĆE! Tatjana Jurić otkrila kako korona utječe na njen život: ‘Povećanje od sedam tisuća puta!’

Autor: T. Š.

Radijska voditeljica Tatjana Jurić nedavno je putem Instagrama otkrila da je oboljela od korone. “Relativno me ozbiljno stastavilo”, napisala je. Opisala je noć kad je mislila da će umrijeti, koliko joj je bilo teško, a uz to je i cijepljena.

“Na Narodnom su mi, kažu, vijenac već pripremili, iako božićni, a moji su me zvali da me pitaju jesam li imovinu prepisala na njih. E, neće ići”, našalila se na početku svoje objave, a zatim opisala simptome korone.

“Doduše, ima u koroni ta jedna noć kad pod temperaturom ležiš u krevetu, Jackica ti hrče na guzici, a tebe noge toliko trgaju da si misliš – pa dobro, neću valjda baš noćas, tako sama sa sobom, otegnut’ od kakvog ugruška koji mi neće dati ni da reagiram pokušajući svojima poslati poruku: zovite hitnu”, napisala je između ostalog.

Odmah su uslijedile brojne poruke podrške, ali nije stalo samo na porukama. Tatjana je otkrila i da su se o njenom zdravlju brinule brojne prijateljice, ali i susjeda liječnica. Kroz Insta Story otkrila je sve one koji su dolazili do njenog doma noseći raznoraznu hranu, od punjenih paprika do juhe od buče i sirupa od borovih iglica. a uz to su zabavili i njenu Jackie.

Voditeljica je otkrila i da ima još jedan dan do završetka izolacije, stoga se i fanovi mogu veseliti njenom povratku na posao. “Sutra moja samoizolacija završava, a tako su me dobro pazili! Mogla bih se naviknuti!” napisala je.

Osim što je korona negativno utjecala na njezino zdravlje, nije negativno utjecala i na njen Instagram profil. Naime, Tatjana je pokazala statistiku svog profila koja se značajno promijenila od trenutka kad je objavila da je oboljela od korone.

“A korona i tema cijepljenja čuda čini i za tvoj profil i statistiku! Povećanje od 7 tisuća puta!”, poručila je uz i podijelila zanimljive brojke.

Za kraj se zahvalila na velikoj pomoći koja joj je zasigurno pomogla da što prije ozdravi: ‘Iza svake jake žene stoji još nekoliko jakih žena!’