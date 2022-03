(FOTO) Vesna Dragojević objavila fotografiju u Oliverom naručju, emotivnom objavom dirnula mnoge: ‘Dobri naš Oliver, koliko fali…’

Autor: T. Š.

Udovica Olivera Dragojevića, preminuo u 71. godini nakon teške bolesti raka pluća 2018. godine, Vesna Dragojević, mnoge je dirnula posebno emotivnom objavom koju je podijelila na svom Facebook profilu. Povod objave bila je 48. godišnjica braka s nikad prežaljenim glazbenim velikanom.

Uz par riječi objavila je i fotografiju s pjevačem na kojoj mu sjedi u krilu. “Ti i ja. 7. 3. 1974. Naših 48 godina braka”, napisala je Vesna kratko u opisu fotografije , a njezina objava ubrzo je izazvala mnoštvo reakcija.

“Dobri naš Oliver…koliko fali i koliko će falit budućnosti, to se ne može izreći. Da nan je samo još jedan koncert da ga slušamo satima. Najboljeg čovika, draga Vesna Dragojević, ste imali kraj sebe”, glasila je jedna od poruka, a netko je podijelio i emotivne stihove pjesme ‘Kad jednom odem’ klape Intrade.

“Kada jednom odem

kad me više ne bude

ti se siti, dušo

kako volio san te

Nemoj suze lit´

i ne žali me

ja cu s tobon bit´

i kad me ne bude”, glasili su stihovi.

U ostalim komentarima gospođi Dragojević pratitelji su poručili da su Oliver i ona rođeni jedno za drugo. “Sjećam se kad nam je pisao i slao fotografije vjenčanja”, prisjetili su se bliski prijatelji.