(FOTO) ‘VEĆE OD SVEGA’ RTL-ov reporter objavio dirljivu fotografiju s posvojenim sinom i poslao važnu poruku

Autor: T. Š.

Poznati RTL-ov reporter Boris Mišević je povodom Svjetskog dan posvojenja objavio fotografiju sa sinom Aleksandrom, te otkrio kakav je osjećaj imati mogućnost biti roditelj.

“Veće od svega je to. Bilo dijete biološko ili posvojeno. Ljubav je ista. Ona nas vodi kroz teške i sretne dana. Njoj pripadamo zauvijek. Učimo ga bude čovjek, da sve ljude poštuje isto. On nas uči još puno više. Hvala svima koji su pomogli da Aleksandar ima život kakav zaslužuje. Mi im to sigurno nikada nećemo zaboraviti. 9.studeni Svjetski dan posvojenja”, napisao je Boris.

Borisova supruga Ana-Mari i reporter opisali su kako su i sami nebrojeno puta pokušali dobiti dijete prirodnim putem, a potom i umjetnom oplodnjom. No, kad su iskoristili te mogućnosti, shvatili su da će morati pronaći drugačiji put da bi se ostvarili kao roditelji.

“Odluka da to bude činom posvojenja nekako je cijelo to vrijeme sazrijevala u nama. Na neki način to je bio logičan slijed događaja. Nakon što smo prespavali odluku, počeli smo je realizirati. Sjećam se, supruga i ja sjeli smo svaki za svoje računalo i počeli istraživati što sve trebamo učiniti. I tako je započela naša avantura posvojenja’, rekao je Boris za Story.hr

Prije više od godinu dana Ana-Mari i Boris su posvojili sina Aleksandra, a obratili su se i svima onima koji ne mogu postati roditelji biološkim putem, onima koji prolaze kroz dugu proceduru posvojenja djece, onima koji te procedure kroje, kao i djeci u domovima za nezbrinute.

“Nadamo se da će se postupak posvojenja skratiti provođenjem konkretnih reformi jer djeca predugo borave u domovima. A s druge strane ih čeka bolji život i tisuće posvojitelja koji su im spremni pružiti neizmjernu ljubav, sigurnost i egzistenciju”, poručio je bračni par Mišević za Zagreb.Info.