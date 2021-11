EMOTIVNO SVJEDOČANSTVO NIKE ANTOLOS: ‘Tražila sam od Boga da me uzme…’

Domaćoj pjevačici i bivšoj članici grupe Femminem, Nika Antolos, prije nekoliko godina je dijagnosticirana autoimuna bolest multipla skleroa, a za Laudato TV je posvjedočila o tome kako se danas osjeća, ali i koliko je vjera bila važna u cijelom procesu – od prihvaćanja dijagnoze do stanja u kojemu se danas nalazi, kao i svih onih teških životnih perioda kroz koje je prolazila zbog bolesti.

Nika se prisjetila trenutka kad je doživjela iskustvo Boga koji ju je upitao je li spremna prihvatiti taj teret. “U sekundi mi je kroz glavu prošlo milijun pitanja. Onda sam rekla Bogu da ću prihvatiti ako On misli da ja to mogu. Tada sam doživjela olakšanje i mir koji me je pratio tijekom cijele terapije. Ako sam pristala ići uz Boga noseći taj križ, znala sam da se nemam čega bojati”, kazala je.

Na ono što ju je čekalo nije se mogla drugačije niti pripremiti. Naime, pjevačica je u jednom je periodu bila ovisna o drugima. Nije mogla hodati, a čak je oslijepila na lijevo oko. Bolove koje je proživljavala bili su teški.

“U jednom trenu rekla sam da mi je dosta i tražila sam od Boga da me uzme. Tada sam samu sebe posramila, odnosno vidjela koliko mi je vjera mala”, posvjedočila je Nika, dodavši da svatko u svojoj ljudskosti ima pravo reći da ne može dalje, ali da je i tada potrebno vjerovati.

















Nika smatra da je upravo njena vjera zaslužna što nije doživjela mentalni slom. “Nitko od nas ne zna kad mu je zadnji dan u životu. Stoga je glupost strahovati od bilo kakve dijagnoze, jer od toga ne ćeš moći vidjeti što se predivno iza toga skriva. O nama ovisi hoćemo li ići putem vjere ili ne”, kazala je Antolos.

Danas je ona kao neka druga osoba, ona koja nije dobila dijagnozu kronične, neizlječive, upalne bolesti središnjega živčanog sustava od koje u Hrvatskoj boluje više od 6000 osoba.

“Toliko sam dobro, Bogu hvala, da se ne mogu poistovjetiti s onom Nikom od prije dvije godine. Danas mi se to razdoblje čini toliko stranim. U tome vidim Božju milost koju je izlio na mene”, kazala je Antolos.