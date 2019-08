Ella Dvornik odgovorila na pitanje koje zanima cijelu Hrvatsku: Sad je sve jasno

Tvrtku Manijak, zajedno sa suprugom Charlesom nedavno je pokrenula Ella Dvornik, a o svojem novom projektu progovorila je za Glas Slavonije tvrdeći da se radi o prvom europskom inkubatoru koji okuplja influencere i marketinškoj platformi za njihov poslovni razvoj te povezivanje s brendovima.

”Započeli smo vrlo entuzijastično na našem tržištu, ali ono je trenutačno premaleno i premalo je influencera. Radili smo neko vrijeme na tehnologiji koja je trebala ujedno postati i platforma, ali sve više se odmičemo s time prema van, s našim partnerima u Njemačkoj. Za našu ideju treba veliki tim ljudi, a jednostavno ga još nismo pronašli ovdje, tako da se nadam da će, ako sve prođe dobro, taj dio preuzeti netko tko ima mašineriju iza sebe’, izjavila je za Glas Slavonije te otkrila koliko doista blogeri i influenceri u Hrvatskoj mogu zaraditi.

”To jako varira. Npr. ženska influencerica s 50 tisuća pratitelja u prosjeku zaradi oko tisuću eura mjesečno, no to ne znači da ne može zaraditi pet tisuća eura mjesečno. To ovisi o tome koliko je spremna raditi i koliko će reklamirati za koju cijenu. Ali muški influencer s 50 tisuća pratitelja može više zaraditi od žene, zato što je muškarac druga niša i ako ima pretežno muškarce koji ga prate, a nema puno muških influencera, njegova cijena bi mogla biti veća zbog specifične publike. Influenceri s više od 100 tisuća pratitelja mogu normalno zaraditi više od dvije tisuće eura, a influenceri s više od 200 tisuća, koji su ujedno i javne osobe, tipa voditeljice, pjevačice, pa čak i starlete, variraju sigurno između 50 i 250 tisuća eura godišnje”, objasnila je Ella.