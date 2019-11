ĐOKOVIĆ OTKRIO TAJNU USPJEHA: Srbi vuku snažne gene! Mi smo stari europski narod

Autor: Dnevno

Nakon pobjede u Parizu Novak Đoković progovorio je za srpske medije otkrivši novinarima tajnu uspjeha sprskih sportaša, referirajući se ujedno i na nedavni uspjeh njihove odbojkaške reprezentacije koja je također u francuskoj metropoli osvojila zlato na Europskom prvenstvu.

”Vrlo je jednostavno, geni. Mi smo stari europski narod koji vuče snažnbe gene, ne čudi me što imamo toliko uspjeha u sportu. Imamo fizičku i menalnu predispoziciju. Sport nam je kultorološki usađen od ranih dana života svakog djeteta, naravno to je slučaj i u drugim zemljama, ali kod nas je provođenje vremena vani i igranje loptom jako vrijedno”, kazao je Đoković dodajući da je to nešto što se u posljednje vrijeme gubi djelom i zbog revolucije tehnologije.

”Odrastao sam vani, na planini. To sve odatle počinje, postoji ta kulutura kada netko to negdje vrednuje i ohrabruje mlade ljude da izlaze vani i bave se bilo kojim sportom”, poručio je tenisač dodajući da na taj način kasnije može doći i do uspjeha-