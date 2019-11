DOBRO POGLEDAJTE: Nosi li Kolinda doista periku vrijednu 2000 eura?

Autor: dnevno.hr

Gdje god se pojavi, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović svojim fizičkim izgledom i odjevnim kombinacijama plijeni pažnju, osobito otkako je skinula višak kilograma. Uz uski struk, nerijetko je u prvom planu i predsjedničina frizura, što nije čudno s obzirom na njezinu prepoznatljivu kosu. Ipak, njezina dva posljednja pojavljivanja u javnosti, na utakmici hrvatske reprezentacije u Rijeci, ali i na skupu EPP-a u Zagrebu, među modnim su znalcima otvorila oštru polemiku. Što se događa s predsjedničinom frizurom te nosi li ona uistinu periku, raspravlja se u modnim krugovima, a ni dvije se zagrebačke frizerke s kojima smo razgovarali ne mogu usuglasiti oko toga.

”Nosi periku, ili ima ušivanu kosu, sasvim sigurno, to nije njezina prepoznatljiva kosa. Nisu današnje perike kao nekada pa da to može spasti i da vam mogu stvarati probleme u svakodnevnim aktivnostima. Ovo što vidim na predsjedničinoj glavi, to stoji barem 2000 eura. Ovo je vrhunski odrađeno, nemam dileme oko toga”, tvrdi naša sugovornica iz jednog renomiranog zagrebačkog salona. Druga pak, odbacuje tu mogućnost. ”Mislim da to nije ni perika ni nalijepljena kosa, ona je jednostavno ‘zacementirana’ na volumen. Ako ste plavi i želite imati frizuru kao predsjednica, nakon feniranja vrlo pažljivo na kosu nanesite neko od sredstava za učvršćivanje kose koja su po povoljnim cijenama dostupna i u drogerijama. I to je to. Ali nanosite to na kosu pomalo, jer ta su sredstva dosta jaka. Pa ćete vidjeti Kolinda style”, savjetuje naša sugovornica, naglašavajući da treba imati na umu kako iza predsjednice stoji cijeli tim frizera koji se brinu o njezinoj kosi. Nosi li doista Grabar-Kitarović skupocjenu periku ili su vješte frizerske ruke u kosu uložile više truda, prosudite sami.