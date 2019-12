Croatia Records izdala 18 briljantnih pjesama Dine Dvornika iz edicije “Greatest Hits Collection”

U 11. godini od kada nema hrvatskog kralja funka, jednog od najbriljantnijih glazbenika koje je hrvatska scena imala, Croatia Records kao izdavačka kuća koja je objavila njegove najbolje albume, predstavlja izdanje iz edicije “Greatest Hits Collection” na kojem se nalazi 18 najvećih hitova Dine Dvornika. Ovaj višestruki dobitnik nagrade Porin, koju je osvajao i tijekom života i posthumno, premijerno se predstavlja 1989. godine albumom koji nosi njegovo ime. Kombinacijom funka, soula i elektroničke glazbe od tada pa sve do danas ostat će zapamćen kao vrhunski glazbenik, producent i nadasve zabavljač koji je svakim svojim pojavljivanjem usmjeravao pozornost na sebe. Činio je to nenamjerno i iskreno, jer to je bio Dino! Baš kao što je došao u naše živote, tako se i oprostio od nas 7. rujna 2008. godine – veselo i s glazbom koju je neizmjerno volio.

Kompilacija “Greatest Hits Collection” počinje s njegovim najvećim hitom “Afrika”, koji je čak došao i do MTV-ja, te neslužbenom himnom Hajduka i grada Splita koji je toliko volio njega, baš kao i on Split – “Ništa kontra Splita”. Izdanje ne može proći i bez vječnih hitova “Zašto praviš slona od mene”, “Ti si mi u mislima”, “Jače manijače” i “Ja bih preživio”, kao ni bez suradnji koje su obilježile njegovu karijeru “Ella Ee” feat. Neno Belan i “Rušila sam mostove od sna” feat. Josipa Lisac. Slušajući “Greatest Hits Collection” zaplesat ćete uz “Điha, điha”, “Vadi zub”, “Žigolo” i “Misliš da sam blesav”, ali i raznježiti se na nezaboravne “Ljubav se zove imenom tvojim”, “Lady” i “Tebi pripadam”.

Ovo je kompilacija za sve one koji vole (plesnu) glazbu, za sve one koji su cijenili i voljeli Dinu Dvornika, a bilo ih je itekako puno. Izdanje prate sjajne crno-bijele fotografije Zorana Trbovića (XXZ Magazin) koji je fotografirao Dinu u počecima njegove karijere.

I za kraj da parafraziramo Sinišu Škaricu i Vojna Kundića i njihov komentar nakon preslušavanja prve Dinine ploče u tadašnjem Jugotonu, a što je zabilježeno i u Škaričinoj knjizi “Tvornica glazbe – priče iz Dubrave” – čovjek je bio remek-djelo.

Izdanje “Dino Dvornik – Greatest Hits Collection” možete kupiti po cijeni od 69 kuna na svim prodajnim mjestima Croatia Recordsa.