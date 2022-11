ČOVJEK ZLATNIH RUKU: Nakon Mojmire, osvanuo i metalni Šprajc, djela skromnog Zagrepčanina izazvala veliku pažnju

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Prije nekoliko dana pisali smo o zanimljivom djelu Srećka Babića iz Zagreba, koji je od metala napravio lik novinarke i voditeljice RTL Direkta Mojmiru Pastorčić. Tada se netko našalio kako će mu za bivšeg voditelja RTL Direkta, danas voditelja emisije Stanje nacije, Zorana Šprajca, biti potrebno “20 kg želebejza više”. Babić je prihvatio izazov, a njegova kći Leona-Maria ubrzo nam je poslala fotografije novog djela – metalnog Zorana Šprajca, Srećkov prvi muški portret. No, nisu samo likovi Mojmire i Šprajca ono što nas je oduševilo kod ovog Zagrepčanina. Ubrzo smo doznali da Srećko predivna djela od metala stvara još od djetinjstva, a njegova kći ne krije koliko je ponosna na skromnog oca.

Naime, kako nam je pojasnila Leona-Maria, tata Srećko je izrazito skroman te u svojim djelima ne vidi ono što vide drugi oko njega. On uvijek misli da je svoja djela mogao napraviti još bolje, stoga je kći odlučila uzeti stvar u svoje ruke i svima pokazati što njen otac stvara. “Ja kao njegova kćer sam smatrala da se to treba vidjeti. Bilo mi ga je žao, jer on sebe toliko ne cijeni”, kazala nam je ponosna kći.

A zašto baš Mojmira? Leona-Maria kaže da su uočili njenu nesvakidašnju ljepotu, a njene crte lica posebno su ih zaintrigirale. “Kao, u jednu ruku je i stroga i onako simpatična”, kaže nam Leona-Maria, koja je potaknula oca da napravi Mojmirin lik.





Srećku je trebalo četiri dana za Mojmiru, iako kaže, nije cijelo vrijeme radio samo nju, jer on ima i posao. Radi u Končaru kao varilac, a uz to popravlja i rolete pa koristi svako slobodno vrijeme za ovaj hobi, koji ga, kaže, opušta.

Metalni klavir u pravoj veličini, automobili, motocikli, gitare, samo su neka od djela koje je stvorio Srećko, a kaže nam, stvorio ih je više od 400. Neka od njih nose uistinu posebne priče.

“Kako se otac razumije u sve i svašta, išao je po preporuci jednog gospodina do jedne starije gospođe kojoj je trebalo nešto popraviti. I kad je odradio, ona ga je zamolila da odu na kavu, mada je rekla zna da je oženjen. Bilo mu je čudno, ali dobro. I on nije prepoznao di ona njega vodi. Ušli su u pivnicu, pričali, ona mu je govorila da ima zlatne ruke i u jednom trenu mu je rekla: A znate zakaj sam vas ja zvala? Da vidite ovo…Postoji jedan čovjek, ali nitko njega ne pozna, nije baš razvikani, ali dajte se okrenite pogledajte kako taj čovjek lijepo radi stvari od metala”, opisala je anegdotu Leona-Maria. Srećko se okrenuo prema zidu, vidio djelo i rekao pomalo nezainteresirano: “Aha, pa lijepo”. Gospođa je bila u šoku i nije mogla vjerovati da nije prepoznao umjetnost, a onda joj je Srećko otkrio da je baš on napravio djela koja su joj toliko privukla pažnju. Gospođa mu i dalje nije vjerovala, dok Srećko nije izvadio mobitel i predočio dokaze.









Srećko je napravio i metalnog konja koji je visok oko 50 cm i ima oko 12,13 kg, kaže, samo od vara, bez ikakvog željeza. Za njegovu izradu trebala su mu puna tri mjeseca. Kada smo ga upitali je li konj ostao kod njega, ispričao je još jednu zanimljivu anegdotu.

“On je ostao kod mene, a trebao se prodati, ali moji ga nisu dali. Meni su ti radovi…ja ga napravim pa mi nije nešto, ali ovi moji doma, obitelj moja kaže: Gle, ne daš ga za milijune! Nisu dali da ga nikome dam jer kao ne može nitko platiti tu vrijednost”, pojasnio nam je Srećko, koji svoja djela radi iz gušta, za opuštanje. Ipak, neka pronađu novog vlasnika.









“Dolazili su mi ljudi po te neke slike. Napravio sam veliku sliku 70*70 cm Isusa i orla. Orao bdije nad svojim ptićima i hrani ih, dok je druga strana lica Božjeg koji bdije nad svima nama. Pa mi je čovjek iz New Jerseya došao po auto. Petnaest godina nije bio u Hrvatskom, a ima obitelj u Dubrovniku. Riječ je bila o Mercedesu od Al Caponela. Ja sam ga pofarbao u plavo-bijelu boju, a on je inače imao te crne boje i čovjek me nazvao da ga nikome ne prodajem, da on sjeda na let i dolazi. Ja sam njemu rekao neku smiješnu cijenu, a on je meni na kraju toliko dao u dolarima”, govori nam Srećko.

“Napravio sam pauna i donio sam ga tamo u jedan kafić i dođe jedan deda. Deda je uzgajao paunove. I veli: Sinek, a koliko ti taj paun vrijedi? Reko, deda nemam pojma, sad sam ga napravio, došao pokazati tu prijatelju. ‘E deda je sad platil račune i ostalo mu je 1500 kuna u džepu, deda tebi sve da za tog pauna”, otkriva nam Srećko još jednu zanimljivu anegdotu i dodaje kako je pauna na kraju prodao gospodinu za 1300 kuna.

Srećku je želja jednog dana imati vlastitu radionu, želja koji je planirao već realizirati, no zbog teške prometne nesreće koju je preživio u petom mjesecu, tu je svoju veliku želju stavio malo na čekanje. Do radione, Srećko će se snalaziti kao i do sada – livada, garaža od prijatelja, njegova su mjesta gdje stvara ova iznimna djela i to uglavnom od metala kojeg nalazi na otpadu, a posebno bi mu bilo drago da Mojmira i Zoran vide djela koja je stvorio. Mi se nadamo da ćemo u bliskoj budućnosti prisustvovati Srećkovoj izložbi i da će nam se pohvaliti svojom vlastitom radionom.