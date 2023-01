‘ČEŠKAO GUZ*VE DOK JE POHAO MESO’: Hrvati otkrili što rade u kuhinji, nekima se diže želudac na samu pomisao

Jeste li ikada razmišljali peru li kuhari dovoljno puta ruke kada pripremaju hranu, pripremaju li hranu koju ste naručili na čistim površinama, na koji način kušaju jelo prije nego vam ga posluže ili možda kako su vaši prijatelji pripremili večeru na koju su vas pozvali?

Upravo način kušanja hrane koju pripremamo potaknuo je veliku raspravu nakon što smo pisali o Suzy Josipović Redžepagić koja je u emisiji “Kod nas doma”, u rubrici u kojoj priprema ukusna i jednostavna jela, kušala hranu kuhačom kojom je pripremala varivo te nakon kušanja istom, neopranom kuhačom nastavila miješati jelo.

Na društvenim mrežama odmah po objavi priloga gledatelji su prokomentirali upravo taj detalj, a na našoj Facebook stranici rasprava uključuje gotovo tisuću raznih komentara, koji otkrivaju zanimljive navike Hrvata u kuhinji.





Mnogo je onih koji odobravaju Suzyn postupak, ali i onih koji ga ne odobravaju. Hrvati su u komentarima jasno dali do znanja da se često posluže prstima kako bi kušali jelo te da nakon kušanja ne ispiru pribor kojim pripremaju jelo prije nastavka korištenja istog.

Zanimljivo, bilo je onih koji su napisali da to rade samo u slučajevima kada kuhaju za obitelj, dok za goste hranu pripremaju vrlo pažljivije.

“Ja sam očito jedina osoba koja dok kuha, nikad ne proba jelo Uvijek sve radim od oka i nikad ne pogriješim. A ovo što je gospođa napravila nije strašno, svi to rade. Eventualne bakterije ili virusi ionako ne prežive,pošto se jelo još kuha”, glasio je komentar koji je dobio gotovo 700 lajkova.

“Pa žena ne kuha u restoranu, nego doma . Nekad su svi jeli iz jedne zdjele, nitko nije bio alergičan ni na što, imunitet do neba. Što vi mislite, da se profi kuharu ne dogodi? “, glasio je komentar s gotovo 600 lajkova.









Bilo je mnogo šaljivih komentara, ali i onih koji su vrlo slikovito prikazali potencijalne situacije u kojima smo mogli piti piće iz upitno čistih čaša ili jesti u restoranu čiji kuhar nije pretjerano pazio na higijenu.

“Svi to radimo u svojoj kući. I oni sto se snebivaju, ako ikada i kuhaju, to rade tako. Druga je stvar kuhanje u restoranu ili za goste”, “Ližem žlicu dok kuham, još ju i muž poliže i natrag ju vratimo u jelo i miješam. Ali drvenu kuhaču ne mogu polizati, baš mi se nekako gadi taj okus drveta”, “To sam i ja komentirala. Pa nije problem samo u bakterijama i virusima. Zašto bi netko trebao jesti takvu hranu u kojoj su i njezine sline. Meni se želudac okrenuo. Ja probam uvijek hranu ali sa čistom žlicom koju stavim odmah u sudoper i operem”, “Ja ne samo da probam jelo i nastavim istom kuhačom kuhati, nego i leđa znam počohati i nastaviti i šta ćemo sad.”, “Meni je to baš ružna navika, kod mene deset žlica u sudoperu kad kuham samo od probavanja. Ne mogu ja sam prva gadljiva, kako onda drugom tako da dajem. Nisam picajzla al to mi smeta baš”, samo su neki od komentara, a jedan je čitatelj slikovito prikazao potencijalne situacije o kojima najčešće ne razmišljamo.









“Je, je a u restoranu kuhari skidaju kožu sa ruku zbog vas i moče u kiselini prije služenja jela, a opr’o ruke ujutro dok se umivao, između češkao guzove dok je vama pohao meso pa nitko nije umro niti se usr’o, osim novčano. A da ne pričam pizza majstor kad vam razvlači ono tijesto – “sigurno” pere ruke svakih pet minuta, ili još bolja stvar to voće sšo doma sisate ili kruh jedete, što mislite koliko njih je s prljavim rukama ispipalo, a vi to slasno jedete dok je neki češkao jajca i onda mjerio tvrdoću kruha ili jabuke?”, jedan je od slikovitih komenara čitatelja koji je očito dobro promislio o nekim stvarima.