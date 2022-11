‘ČEKAO ME DA SE OPROSTIMO’ Tihana Harapin Zalepugin o posljednjim trenucima s voljenim Sašom: ‘Ljubila sam mu obraze, ruke, dragala sam ga po kosi…’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Modna agentica Tihana Harapin Zalepugin teškog se srca pozdravlja od svog životnog suputnika, Saše Zalepugina, legendarnog televizijskog voditelja, autora i urednika, koji je napustio ovaj svijet u 92. godini života.

Posljednji ispraćaj Saže Zalepugina bit će u četvrtak, 1. prosinca na zagrebačkom Krematoriju u 10 sati ujutro, a uoči ispraćaja Tihana je otvorila dušu i za Jutarnji progovorila o posljednjim trenucima koje je provela sa suprugom. U svakoj njenoj riječi osjeti se ta neizmjerna tuga od koje se Tihana, kaže, svako malo raspadne na tisuću komada. “Ja još uvijek ne mogu ni sasvim normalno pričati ni normalno razmišljati. Mene su tuga i bol sasvim prekrili”, bolne su riječi Tihane izgovorene kroz suze.

Nakon četrdeset dan svakodnevnih posjeta, Tihana je jedan dan osjetila da je došao dan kada se trebaju pozdraviti. “Saša je bio moj život. Prijatelj. Ljubavnik. Ljubav. Brat. Tata. On je meni bio sve. I ostao mi je sve i dalje“, kroz plač je rekla Tihana koja se prisjetila dana prije nego li je Saša posljednji put izdahnuo. Predosjećala je da su to njihovi zadnji trenuci na ovozemaljskom životu.





“Svemir je dozvolio da se oprostimo”

Taj dan osjećala je da će biti neki ‘ludi dan’, a kada je došla do Saše osjetila je da je došao taj dan. Prvi put je zaplakala pred Sašom.

“Cijelog sam ga izljubila. Ljubila sam mu obraze, ruke, dragala sam ga po kosi… I kad su mi onda u subotu ujutro javili da je on otišao, ja sam znala da je on dan prije mene čekao da se oprostimo i bilo mi je lakše jer smo jedno drugom rekli ‘doviđenja‘, ali ne i ‘zbogom‘ jer ja Sašu cijelo vrijeme osjećam tu, kraj sebe… I ja sam sada, upravo zbog toga što smo se stigli oprostiti, što nam je svemir to dozvolio, nekako mirnija sama sa sobom”, rekla je Tihana.